In Grimma: Ministerin überreicht Förderbescheide für „Orte der Demokratie“

Grimma

Große Torte statt vieler Worte. Sachsens Demokratieministerin Katja Meier (Bündnis 90/Grüne) hat in Grimmas Alter Spitzenfabrik die „Orte-Torte“ dabei. Nachdem sie den Vertretern der frischgebackenen „Orte der Demokratie“ die symbolischen Kuverts mit den Fördergeldern überreicht, versüßt sie den offiziellen Akt mit einem Leckerli.

Zwar heiße es, zu viele Köche verderben den Brei. Doch in der Demokratie sei das anders. Da könnten es gar nicht genug sein. In diesem Sinne ruft Feinschmeckerin Meier ihren Sächsinnen und Sachsen zu: „Trauen Sie sich nur alle in die Küche.“ Die Küche – das sind fortan besagte 13 „Orte der Demokratie“.

Tobias Burdukat (r.) führt die angereisten Vertreter der „Orte der Demokratie“ über das Außengelände der Alten Spitzenfabrik in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Die Spitzenfabrik in Grimma etwa. Dort kennt man sich aus mit leiblichem Wohl. Das Containercafé beköstigt nicht nur Ausflügler. Dazu gibt es eine Fahrradwerkstatt, eine Bühne, Grill- und Bolzplatz, die Graffitiwand, Beratung für Zuwanderer, frisches Gemüse und ganz wichtig – Hühner. Ins Haus dürfe er die Ministerin leider nicht führen, bedauert Tobias Burdukat.

Dorf der Jugend hat Vorbildcharakter

Das einstige Werk aus stilechten gelben Klinkern sei derzeit (noch) baurechtlich gesperrt, sagt der 38-jährige Geschäftsführer der Betreibergesellschaft „Between the Lines“. Doch das solle sich ändern. Hoffentlich bald sei der Veranstaltungsraum nutzbar. Geplant sei zudem eine Skatehalle, Raum für Kreative und ein Hostel. Den Strom wolle man irgendwann selbst produzieren.

Dabei sollte der einstige VEB Plauener Spitze nach der Flut 2013 abgerissen werden, berichtet Burdukat. Der Sozialpädagoge ist sichtlich stolz auf das Erreichte: Seit nunmehr fast zehn Jahren werde dort „emanzipatorische Jugendarbeit“ gelebt. „Dorf der Jugend“ heiße die Konzeption, die deutschlandweit und darüber hinaus Nachahmung finde.

Auf dem Gelände der Spitzenfabrik Grimma gibt es eine Fahrradwerkstatt. Quelle: Thomas Kube

Als „Ort der Demokratie“ darf sich „Between the Lines“ für die nächsten drei Jahre genauso über Förderung freuen wie das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen. Die Wurzener, so Ministerin Meier, bekommen zusätzlich noch 100 000 Euro, um das Zusammenspiel aller 13 „Orte der Demokratie“ koordinieren zu helfen.

Herausforderung für Wurzener Demokratie-Netzwerk

Das Wurzener Demokratie-Netzwerk verfüge über eine 20-jährige Expertise, habe sowohl Solidarität als auch Widerstände erlebt, formulieren es Siri Pahnke, Caroline Thießen, Martina Glass und Jens Kretzschmar. Sie nehmen die Herausforderung an. Und das, obwohl sich ihr Zuständigkeitsbereich nun sogar bis Krauschwitz nahe der polnischen Grenze erstrecke.

Autokratie oder offene Gesellschaft?! Spätestens Putins Angriffskrieg, so Ministerin Meier, führe allen vor Augen, wie wichtig die Verteidigung demokratischer Werte sei: „Erst wenn auch die Steppkes aus dem Kindergarten und die Oma im Altersheim bei der Gestaltung des Spielplatzes mitreden, wird der Ort mit Leben erfüllt.“

Das Wurzener Netzwerk für Demokratische Kultur erhält aus den Händen von Ministerin Katja Meier (l.) den Fördermittelbescheid. Quelle: Thomas Kube

Es dürfe nie wieder über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden, betonen Nora Mittelstädt, Anne-Kathrin Lenarth und Jens Hausner vom Verein „Pödelwitz hat Zukunft“. Seit gut einem Jahr stehe fest, dass das Dorf nicht der Kohle zum Opfer fallen werde. Noch 2012 hatte der Stadtrat von Groitzsch den Umsiedlungsvertrag beschlossen.

Strukturwandel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

„Das Kohleunternehmen kaufte unser Dorf über privatrechtliche Verträge leer, um Fakten zu schaffen“, erinnert sich Jens Hausner, Einwohner von Pödelwitz. Wer bleiben wollte, sei vollständig allein gelassen worden. 140 Seelen zählte das Dorf einst, zwischenzeitlich seien es nur noch 27 gewesen.

„Inzwischen sind wir 35 und wollen gemeinsam mit Kommune und Bergbauunternehmen überlegen, wie wir die Häuser wieder besiedeln“, sagt der Verein, der von einer Jury ebenfalls zum „Ort der Demokratie“ erkoren wurde. Unlängst sammelten die Pödelwitzer erste Ideen, mit denen sie buchstäblich das Bürgerhaus hätten tapezieren können. Die Gedanken mündeten in einem Positionspapier, das nun ergänzt wird.

Sachsens Demokratieministerin Katja Meier (l.)) übergibt auch einen Förderbescheid an den Verein ,,Pödelwitz hat Zukunft“. Quelle: Thomas Kube

Der Strukturwandel sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der die Einwohner beteiligt werden müssen, fordert Hausner. Geplant sei die Sanierung der Dorfkirche. Sie solle auch als sozialer Mittelpunkt des Ortes dienen, heißt es. Bleibe nur noch die Frage, wie groß künftig der „Runde Tisch“ sein müsse, damit alle an ihm Platz fänden.

Mut zum Träumen in Döbeln

20 Angestellte hat der Verein Treibhaus in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen). Auch er gilt ab sofort als offizieller „Ort der Demokratie“. Bis Ende 2024 darf er sich jährlich über 100 000 Euro freuen. Auf die Frage von Ministerin Meier, was man in Zukunft in Döbeln erwarten dürfe, antworten die Vertreter auf originelle Weise. Isabell Wiehmert, Leon Grünig und Henry Engelmann spulen die Zeit vor, sehen das Jahr 2024 mit den Augen einer imaginären Touristin, die durch Döbeln streift: Auf dem lauschigen Marktplatz entdeckt sie den bunten Springbrunnen, in dem Kinder toben. Derweil Eltern und Großeltern picknicken. Eine junge Rikscha-Fahrerin chauffiert ein älteres Pärchen.

Ein Fördermittelbescheid geht auch an den Treibhaus-Verein aus Döbeln. Quelle: Thomas Kube

Die Touristin schnappt auf, wie jemand vom Sportkurs schwärmt. Auf einem Plakat wird die Premiere der Jugendtheatergruppe beworben, auf einem anderen zum Christopher Street Day geladen. Aus einem Fenster dringt Musik. Es wird getanzt. Demnächst startet der Skate-Contest. Im Café Courage gibt es Kuchen. Den gibt es auch in Grimma – „Orte-Torte“, Guten Appetit!

Das Förderprogramm

Das Förderprogramm „Orte der Demokratie“ ist Teil der gemeinsamen Förderrichtlinie „Orte der Demokratie“ des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung sowie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die gemeinsame Förderrichtlinie des Sozial- und des Demokratieministeriums stehen im aktuellen Haushaltsentwurf für die Jahre 2021/22 insgesamt 7,4 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden „Orte der Demokratie“ im ländlichen Raum mit weniger als 40 000 Einwohnern. Die maximale Zuwendungshöhe beträgt 100 000 Euro pro Jahr. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Maßnahmen können mit einer maximalen Dauer von bis zu drei Jahren bewilligt werden.

Von Haig Latchinian