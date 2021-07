In Pehritzsch eröffnet ein Pilgerquartier

Pehritzsch

„Ich bin nicht so gut darin abzuschätzen, wie viel Essen ich pro Person brauche“, sagt Arnd Kempe, der in der Gemeinschaftsküche seine Dreadlocks am Hinterkopf zusammengebunden hat und Zwiebeln schnippelt. Heute ist er für das Kochen verantwortlich. Das gemeinsame Mittagessen ist ein Fixpunkt an den Wochentagen. Der 37-Jährige arbeitet an drei Tagen der Woche als Ausbilder im Jugendstrafvollzug, die anderen Tage kümmert er sich hauptverantwortlich um die Werkstätten auf dem ehemaligen Pfarrhof in Pehritzsch nahe Eilenburg.

Idylle und Kraftakt

Am Ende reicht das Essen für alle neun Erwachsenen und zwei Kinder, die heute mitessen: Salat aus dem Garten, dazu Ofenkartoffeln mit Joghurtdip, beides aus der Region. Ein bunter Haufen sitzt im sonnigen Garten um Biertische, das Dach der Außenküche bietet Schatten: Pause vom gemeinsamen Arbeiten, eine Idylle, denkt man. Aber vieles sei ein „Kraftakt“, sagt Ulrike Hippe, 38, die von Anfang an dazu gehörte und inzwischen eine 50-Prozent-Stelle im Verein übernommen hat. Es sei Arbeit, immer wieder darum zu ringen, den unterschiedlichen Ängsten und Bedürfnissen Gehör zu verschaffen – gerade im vergangenen Jahr.

Kirche auf neuen Wegen

Unter dem Titel „Schraube, Liebe, Hoffnung“ ist Pehritzsch Erprobungsraum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Dabei geht es darum, neue Wege in der Kirche auszuprobieren. Das macht die Gemeinschaft „Konspirative“ seit Februar 2017 im alten Pfarrhof in Pehritzsch, seit Ende 2019 sind sie offizielles Modellprojekt.

Doch die Coronakrise hat auch die jungen Christen zum Stillstand gezwungen. Die Projekte wie die offenen Werkstätten mussten ruhen, mit denen der Verein Terebinthia im Sommer 2020 gerade neu gestartet hatte. Statt Menschen einzuladen wurde renoviert. „Auf der anderen Seite konnten wir im März in großer Runde Geburtstag feiern“, erzählt Antje Winkler, die erst seit 18 Monaten auf dem ehemaligen Pfarrhof lebt. „Wir waren nie einsam.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Leben ganz praktisch teilen, getragen vom christlichen Glauben, und den Blick auf die Menschen in der Umgebung gerichtet – so lässt sich die Gemeinschaft „Die Konspirative“ beschreiben. Nach der Corona-Pause herrscht Aufbruchstimmung auf dem Pfarrhof: Die offenen Werkstätten ziehen jeden ersten Freitag im Monat wieder vor allem Kinder aus der Nachbarschaft an. Arnd Kempe freut sich: „Wir merken, dass hier das dörfliche Leben noch intakt ist. Die Leute kommen nicht unbedingt zu den Öffnungszeiten, wenn sie mal Hilfe oder ein Werkzeug brauchen.“

Pilgerquartier als Meilenstein

Blick in eines der Zimmer im neuen Pilgerquartier. Quelle: Verein Terebinthia

Als Meilenstein sieht Ulrike Hippe die Eröffnung des Pilgerquartiers am 18. Juli. „Bei unserem Einzug fanden wir das Kolping-Zimmer neben der Winterkapelle vor. Wir wollten es gerne wieder für Pilger öffnen, denn jeder Außenstehende bringt Spannendes mit und ist eine Bereicherung.“

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings sei es dann praktischer gewesen, die ehemalige Pilgerherberge zur Teeküche umzubauen, die dann auch für die Pilger offen ist. Im Wohnhaus können nun bis zu zwei Pilger gleichzeitig übernachten. „Es ist nur ein kleiner Umweg von je vier Kilometern vom Lutherweg in Weltewitz und Ökumenischen Pilgerweg in Machern zu uns nach Pehritzsch. Und wir sind der Meinung: es lohnt sich!“

Gemeinsame Wanderung als Auftakt für das Pilgerquartier von Machern nach Pehritzsch am Sonntag, 18. Juli. Beginn 15 Uhr auf dem Golfplatz Machern. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Infos www.terebinthia.de

Von Ruth Weinhold-Heße