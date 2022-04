In Trebsen großes Potenzial für erneuerbare Energien

Trebsen

Reichlich Potenzial für erneuerbarer Energien sieht der Klimaschutzmanager des Landkreises in Trebsen. Im Stadtrat erläuterte Falko Haak am Dienstagabend, was Privateigentümer, Gewerbe und Kommune tun könnten, um den Anteil von Erdöl und Erdgas bei der Erzeugung von Strom und Wärme zu verringern. Besucher vom Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ kritisierten im Nachgang ein aus ihrer Sicht zu geringes Interesse der Abgeordneten.

Für Trebsen, das als sogenannte Vorreiterkommune Bestandteil des Klimaschutzkonzepts des Landkreises ist, liegen zwar keine konkrete Zahlen vor, wie der Energiemix momentan genau aussieht. Haak geht aber davon aus, dass im Heizungssektor der Einsatz von Gas und Öl mit Abstand an erster Stelle stehen.

Zukunft Wärmenetze

Wie die Trebsener das Thema erneuerbare Energien angehen, kann er genau aufschlüsseln. Demnach existieren 540 Öfen zur Verbrennung von Holz in Form von Scheiten, Pellets oder Hackschnitzeln. Erdwärme wird in elf, Solarthermie in 59 Grundstücken genutzt. Hinzu kommen drei Biomasse-Anlagen in Neichen, sie versorgen Einwohner über ein Wärmenetz.

In solchen Wärmenetzen sieht Haak die Zukunft. „Wenn mehrere Gebäude nahe beieinander liegen, können sie effektiv mit einem Kessel beheizt werden. Auch wenn er zunächst noch konventionell betrieben wird, bei der Umstellung auf neue Technologien muss man nur ihn austauschen und nicht 100 Kessel“, erläutert er.

Gewerbe größter Verbraucher

Einfacher zu installieren seien solche Netze in Neubaugebieten, wie sie am Schwarzen Weg und in Seelingstädt entstehen sollen. „Das kann auch nachträglich in die Planungen eingearbeitet werden“, bemerkt Haak. Wichtiger sind die Netze nach seinem Dafürhalten aber im Altbestand. „Dort ist der Verbrauch weitaus größer als in neuen Niedrigtemperaturhäusern. Es bedeutet jedoch viel mehr Aufwand, die Netze für alte Häuser aufzubauen“, erklärt er nach der Sitzung gegenüber der LVZ und fordert dennoch: „Man muss beides machen!“

Größter Wärmeverbraucher seien nicht die Privathaushalte, sondern Industrie und Gewerbe. „Dort liegen deshalb auch die größten Herausforderungen“, meint Haak und spielt explizit auf die Papierfabrik „Julius Schulte“ an. Es könne sein, dass wegen ihr der Einsatz von fossilen Energieträgern in Trebsen prozentual höher ist als im Kreisdurchschnitt und dass er durch die geplante Betriebserweiterung sogar noch steigt. Das Unternehmen hatte aber schon in Aussicht gestellt, das vorgesehene neue Erdgaskraftwerk auf Wasserstofftechnologie umstellen zu wollen, sobald diese verfügbar ist.

Potenzial auf Dächern

Auch beim Strom geht Haak davon aus, dass nur ein Bruchteil in der Stadt selbst erzeugt wird und das Gros über Leitungen nach Trebsen fließt. Lediglich auf 93 Dächern wurden bislang Photovoltaikanlagen installiert. „Es steht nur ein Windkraftrad zwischen Altenhain und Seelingstädt“, führt er aus und erklärt: „Hier lässt sich bedeutend mehr tun.“

Enormes Potenzial: Diese Karte von Klimaschutzmanager Falko Haak zeigt, auf welchen Dächern der Trebsener Innenstadt wieviel Strom oder Wärme produziert werden könnte. Quelle: Landkreis Leipzig

Eine Karte aus seiner im Stadtrat vorgestellten Präsentation zeigt an, auf welchen Dächern der Innenstadt sich wieviel Strom produzieren ließe. Sinnvoll ist es seiner Ansicht nach, gleich ganze Straßenzüge mit Photovoltaikanlagen auszustatten, weil dadurch die Handwerkerkosten sinken würden. „Außerdem muss sich die Stadtgesellschaft positionieren, ob sie Windräder verhindern will oder ob sie diese akzeptiert und obendrein an ihnen mitverdient“, gibt er den Abgeordneten mit auf den Weg.

Stadt muss sich entscheiden

Es gebe mehrere Förderprogramme, in die sich Trebsen einklinken könne. Überlegenswert sei ebenso die Ankopplung an interkommunale Kooperationsprojekte auf dem Gebiet erneuerbarer Energien. „Natürlich können wir nicht die Welt retten. Aber wir können einen Beitrag dazu leisten“, führt Falko Haak aus und gibt sich überzeugt: „Der Landkreis kann noch vor 2045 mehr als 100 Prozent seines Strombedarfs und 100 Prozent seiner benötigten Wärme selbst erzeugen, also CO2-neutral werden.“

Stadtrat Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) betont, die Stadt Trebsen sei schon auf einem guten Weg, indem sie sich dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ angeschlossen habe und auf Anregung der Ortschaftsräte Altenhain und Seelingstädt demnächst über die Einführung einer Baumschutzsatzung beraten werde. Für das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“, das sich gegen die geplante Erweiterung der Papierfabrik wendet, gibt es zu wenig Resonanz aus dem Stadtrat.

Kritik vom Aktionsbündnis

Es bemängelt die Abwesenheit einiger Abgeordneter, die sich aus beruflichen oder privaten Gründen entschuldigt hatten. „Dabei hätten Sie aus dem Vortrag noch einiges lernen und erfahren können“, heißt es in einer am Mittwoch herausgegebenen Erklärung. Wassermangel, deutlich gesunkener Grundwasserspiegel und Waldsterben hätten nicht nur globale Ursachen, „auch hierzulande üben steigende Verkehrs- und Transportbelastungen und/oder Flächenversiegelungen, wie sie auf Trebsen zukommen werden, negative Umwelteinflüsse aus.“ Als Klimaschutzmanager wäre Haak ein guter externer Berater für die Stadt und das Parlament gewesen, wenn man es gewollt hätte.

Von Frank Pfeifer