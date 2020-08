In Wurzen ausgebildeter Chirurg versorgt im Libanon die Verwundeten

Wurzen/Beirut

„In einer Stunde muss ich zur Beerdigung“, sagt Ahmad Ahmad per Telefon. Im Ärztehaus der Stadt Saida ( Sidon), 45 Kilometer südlich von Beirut entfernt, behandelte der Unfallchirurg bis eben noch einen Verletzten nach dem anderem: „ Gisela, mein Neffe ist bei der Explosion ums Leben gekommen“, sagt er mit gefasster Stimme und ergänzt: „Hörst du im Hintergrund die Frauen weinen?“

Gisela Weiss (69) zeigt auf ihrem Laptop ein Foto, das ihren Mann Clemens mit dessen Freund Ahmad Ahmad zeigt. Quelle: Haig Latchinian

Gisela Weiss sitzt in ihrem Vorgärtchen und wünscht dem Arzt in dieser für den Libanon bitteren Stunde viel Kraft. Sie will den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht aufhalten: „ Ahmad, du hast jetzt viel zu tun, tschüss und pass’ auf dich auf.“ Die 69-Jährige ist erleichtert, dass zumindest Ahmad, seine Frau und die fünf Kinder wohlauf sind. Die Leipzigerin war 2002 selbst im Libanon, der einst viel gepriesenen Schweiz des Orients.

„Für ihn war Ahmad wie ein Sohn“

Was hätte wohl ihr vor fünf Jahren verstorbener Mann zur neuerlichen Katastrophe in Beirut gesagt. „Er wäre genauso wie ich vor allem tief traurig“, sagt Gisela Weiss. Clemens Weiss, von 1989 bis 2000 Chefarzt der Chirurgie des Wurzener Krankenhauses, war ein großer Freund des Libanon. Seit 1996 reiste er bis zu seinem Tod 2015 jedes Jahr nach Beirut, um Ahmad Ahmad zu sehen. „Für ihn war Ahmad wie ein Sohn“, sagt Gisela.

Beim gemeinsamen Einsatz in Beirut: Clemens Weiss (l.) und Ahmad Ahmad operierten Seite an Seite im Libanon. Quelle: privat

Seit 1972, damals noch als leitender Oberarzt im Klinikum St. Georg, betreute Clemens Weiss ausländische Absolventen. 1992 bewarb sich Ahmad Ahmad nach abgeschlossenem Studium in Leipzig um eine Facharztausbildung in Wurzen: „Die Arbeit mit den Assistenten war ausgesprochen familiär, und so begann ich, sie ,meine Kinder’ zu nennen“, notierte der langjährige Wurzener Chefarzt in seinen Aufzeichnungen.

Vielseitiger Traumatologe und operativer Orthopäde

Er nannte Ahmad Ahmad, der inzwischen promoviert hatte, einen, so wörtlich, wahrhaft begnadeten Chirurgen, der über eine imponierende operative Technik verfügt. Weiss förderte seinen Schützling auf allen Gebieten der allgemeinen Chirurgie. Nach seiner mehrjährigen Ausbildung in Wurzen vermittelte er ihn in andere Krankenhäuser, wo er sich „zu einem vielseitigen Traumatologen und operativen Orthopäden entwickelte“.

2004 verunglückte Weiss, da war er bereits Rentner, bei einem Hilfstransport in die Ukraine schwer. Mit dem Hubschrauber wurde er ins Georg gebracht: „ Ahmad persönlich operierte ihn an der Wirbelsäule“, erinnert sich Gisela Weiss. Auf seinen Reisen durch den Libanon habe ihr Mann nicht nur die anfangs noch allgegenwärtigen Narben des Bürgerkrieges gesehen, sondern auch die Schönheiten dieses geschichtsträchtigen, am Meer gelegenen Landes.

Clemens Weiss bereiste den Libanon zuletzt jährlich. Quelle: privat

Er hatte immer wieder „direkten Familienanschluss“, sagt seine Frau. Die Gastfreundschaft der Libanesen sei groß, das Essen sehr reichlich und schmackhaft. Ahmad Ahmad selbst besuchte das Ehepaar Weiss auch in Leipzig regelmäßig. Er hatte hier noch viele Jahre beruflich zu tun, pendelte zwischen Deutschland, Bahrein und dem Libanon. Dort eröffnete er im Ärztehaus von Saida eine eigene Praxis und hat sich auf Wirbelsäulen spezialisiert.

Ahmad Ahmad saß mit am Sterbebett

Einige Male operierte er im Libanon noch gemeinsam mit seinem einstigen Lehrer. Beide behandelten arme Menschen kostenlos. 2015 erkrankte Weiss schwer. Er wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Er lag auf der Palliativstation des St. Elisabeth-Krankenhauses. An seinem Sterbebett saßen seine Frau, die Söhne Robert, Johannes – und Ahmad Ahmad: „Mein Man wollte ihn unbedingt dabei haben. Er kam extra aus Beirut.“

„Die Situation ist katastrophal“, sagt Ahmad Ahmad per Telefon. Es gebe Hunderte Tote und Tausende Verletzte. Die Krankenhäuser in der libanesischen Hauptstadt seien hoffnungslos überfüllt. Daher würden sehr viele Schwerverletzte ins benachbarte Saida gebracht. „Bei ihm sind die Verwundeten in sehr guten Händen“, davon ist Gisela Weiss überzeugt. Und fügt hinzu: „Mein Mann wäre stolz auf ihn.“

Von Haig Latchinian