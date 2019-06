Wurzen

Am Mittwoch sind in den frühen Morgenstunden in Wurzen knapp ein Dutzend Mieter in elf Wohnungen aus ihrem Schlaf gerissen worden. Gegen vier Uhr wurde in der Liscowstraße in einer Erdgeschosswohnung ein Küchenbrand gemeldet. Noch vor Eintreffen der zum Einsatz gekommenen Freiwilligen Feuerwehren Wurzen und Nemt hatten Polizeibeamte vor Ort die Evakuierung der Wohnungen organisiert und durchgeführt.

Mieter werden evakuiert

Da sich die Lage in Gänze weniger bedrohlich darstellte als zunächst befürchtet, wurde darauf verzichtet, Mietern in der obersten Etage des Hauses das Verlassen ihrer vier Wände zuzumuten. Folglich gab es auch keine verletzten Personen. Inzwischen rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Wurzen und Nemt an.

Zur Galerie In Wurzen hat in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung gebrannt. Mehrere Mieter des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen.

Unter den Einsatzfahrzeugen war auch die Drehleiter, gleichwohl diese nicht zum Einsatz kommen musste. „Die Drehleiter gehört zur Rettungskette bei einem Wohnungs- oder Hausbrand“, rechtfertigte Einsatzleiter Tim Rasser deren Präsenz. Derweil hatten die Floriansjünger unter Einsatz von Atemschutzgeräten den Brandherd schnell ausgemacht, der sich laut Rasser auf einen Müllereimer konzentrierte und dessen undefinierbarer Inhalt nach dem Ablöschen durchs Fenster in Freie bugsiert wurde.

Schwarzer Rauch durch Schwelbrand in Wurzen

Ein sich darin gebildeter Schwelbrand verursachte aber schwarzen Rauch, der sich in der gesamten Wohnung und teils auch im Treppenhaus ausbreiten konnte, bevor er über angekippte Fenster den Weg ins Freie suchte. Was genau in dem Mülleimer glimmte und als Ursache des Blaulichteinsatzes galt, wird von der Polizei ermittelt.

Nachdem die Kameraden mithilfe eines Gebläses die Wohnung und das Haus belüftet hatten, rollten sie ihre Schläuche wieder ein. Sie hinterließen eine augenscheinlich unmöblierte und leer stehende Erdgeschosswohnung, in der es aber nach Informationen von Mietern des Hauses ein „reges Kommen und Gehen“ geben würde.

Von Frank Schmidt