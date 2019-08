Wurzen

Kay Ritter, CDU-Direktkandidat für die anstehende Landtagswahl, sitzt in seinem Wurzener Büro und versteht die Welt nicht mehr: „Wer kommt nur auf so eine absurde Idee? Seit wann geht man gegen seinen politischen Wettbewerber mit Pflastersteinen vor?“ Dabei war es nicht das erste Mal, dass die Scheibe des Büros der CDU-Landtagsabgeordneten Hannelore Dietzschold am Wurzener Markt zertrümmert wurde. „2014, ebenfalls im Landtagswahlkampf, ging genau das gleiche Fenster zu Bruch.“

Ritter fragt: „Was kommt als nächstes? Wie weit wird das noch getrieben?!“ Ja, er mache sich Sorgen um Leib und Leben. Die Scheibe, die vor gut einer Woche attackiert wurde und drei Einschlaglöcher hinterließ, ist noch immer nicht repariert: „Das dauert. Nun muss erst einmal geklärt werden, ob die Versicherung den Schaden übernimmt. Wir sind in dem Haus ja nur Mieter.“ Im Vorfeld der Kommunalwahlen sei bereits das Türschloss mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht worden: „Wir kamen schlichtweg nicht mehr rein.“

CDU erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Er sei in diesen Tagen immer wieder angesprochen worden, sagt Ritter. Auf der Straße hätten ihm die Bürger den Rücken gestärkt: Er solle sich nicht unterkriegen lassen, heiße es. „Die Polizei war da, wir haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet.“ Er lehne Gewalt in jeglicher Form ab, unterstreicht Ritter. Es sei kein schlechter Stil, es sei überhaupt kein Stil, ergänzt Hannelore Dietzschold. Entschieden verurteile sie derartige Gewalt, auch wenn davon Wettbewerber betroffen seien, wie zuletzt die AfD in Döbeln.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend die Scheiben zweier Fenster des Netzwerkes für Demokratische Kultur beschädigt. Quelle: Haig Latchinian

Auch das Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) mit Sitz in Wurzen wurde attackiert. Nach Darstellung seines Vorstands, Jens Kretzschmar, hätten sich in der Nacht zum Sonnabend drei junge Männer mit Pflastersteinen über die Feuertreppe von hinten dem Vereinshaus genähert. „Auf den Bildern der Überwachungskamera sieht man gut, wie einer der drei offenbar so stark angetrunken war, dass er sich festhalten musste. Den Wurf direkt sieht man nicht, dafür aber ist zu erkennen, wie das Trio danach abhaut.“

Schluss mit der Gewalt Kommentar von Haig Latchinian Die Worte des CDU-Kandidaten sprechen für sich. Er fragt, was als nächstes komme. Die Sorge ist verständlich. Zwar ist „nur“ die Scheibe seines CDU-Büros am Wurzener Markt zu Bruch gegangen. Aber die Frage ist berechtigt, wo das alles noch enden soll. Wie berichtet, wurde vor gut einer Woche das Schaufenster mit Pflastersteinen attackiert. Niemand hat sich verletzt, hieß es. Aber stimmt das wirklich?! Wer weiß schon, wie es tief drin in einem Menschen aussieht, der sich politisch für die Gesellschaft engagiert und dafür angefeindet wird – nicht, indem man es ihm ins Gesicht sagt, sondern dessen Büro feige, noch dazu von der Nebenstraße aus, attackiert. Am Wochenende flogen in Wurzen erneut Pflastersteine. Diesmal in Richtung Netzwerk für Demokratische Kultur. Bereits im Vorjahr klirrten die Schaufensterscheiben mehrerer Gaststätten in Wurzen. Und das nur, weil sich deren Inhaber kritisch zur Flüchtlingspolitik äußerten. Über die Täter ist hier wie da nichts bekannt. Genug ist genug. Schluss mit der Gewalt. Es kann nicht sein, dass unterschiedliche politische Gesinnungen die guten Sitten außer Kraft setzen. Wer eine Meinung hat, soll sie vertreten können, wer eine andere hat, auch. Man muss sich nicht lieben, kann sich auch mal ein paar gehörige Takte geigen – aber: keine Gewalt! Unter Gewalt sind nicht nur fliegende Fäuste und Steine zu verstehen. Auch das gesprochene und geschriebene Wort kann einen Menschen verletzen, mundtot oder krank machen. Man sollte seine Ausdrücke deshalb so wählen, dass der Kontrahent wenn schon nicht mit Ehrfurcht so doch wenigstens mit Respekt behandelt wird. Es geht um nichts weniger als das Zusammenleben in einer Stadt. Auch wenn die ständigen politischen Aufgeregtheiten viele Wurzener längst nerven und mürbe machen – wir sollten weiter miteinander reden. Solange die verschiedenen Lager zumindest noch eine Antenne füreinander bewahren, brauchen wir uns nicht zu fragen, wo das enden soll, sondern – optimistisch – wo das anfangen kann. h.latchinian@lvz.de

Staatsschutz nimmt die Ermittlungen auf

Zwei Fenster des Kulturkellers sind betroffen. Zum Zeitpunkt des Angriffs sei niemand im Haus gewesen, sagt Heidi Bischof vom Verein. Sie sei eine von bundesweit 140 Eine-Welt-Promotoren. Gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mache sie sich für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft stark. Der Angriff stimme sie traurig: „Wir sind mitten in den Vorbereitungen auf diverse Bauarbeiten. Der Hang muss stabilisiert werden. Außerdem wollen wir die oberen Etagen ausbauen. 2021 soll dort das Tagungs- und Bildungshaus öffnen.“

Da das vom Netzwerk betriebene Kulturzentrum D5 wiederholt im Fokus von Angreifern stand, wird die Ermittlung im aktuellen Fall dem Staatsschutz übergeben, heißt es von Seiten der Polizei. Die Beamten bestätigten, dass eine gute Täterbeschreibung vorliege, die für die Ermittlungen hilfreich sein könne. Wo bleibe der Aufschrei in der Gesellschaft, fragt Kretzschmar. Als im vorigen Jahr die Scheiben mehrerer Gaststätten eingeschlagen wurden, habe die Zeitung das riesig aufgemacht.

Wurzener Gastwirt schreibt an Ministerpräsidenten

Im Vorjahr gingen in Wurzen die Scheiben mehrerer Gaststätten zu Bruch. Quelle: Frank Schmidt

Mathias Schkuhr, Gründungsmitglied des Neuen Forum für Wurzen, das bei den Kommunalwahlen den Einzug ins Stadtparlament schaffte, ist nicht gut auf das Netzwerk zu sprechen: „Meinetwegen können die uns weiter als Nazis beschimpfen. Aber bitte mit ihren eigenen Mitteln, nicht mit unseren Steuergeldern!“ Bei dem nächtlichen Angriff auf sein Lokal im vorigen Jahr sei ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. „Auf einem Teil der Kosten bin ich sitzen geblieben – im Unterschied zu NDK und CDU muss ich die Differenz aus der eigenen Tasche begleichen.“

Aus der Zeitung habe er erfahren müssen, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, so Schkuhr: „Das ging mir viel zu schnell. Monate vergingen dagegen, bis mir auf meinen Antrag hin die Einstellung des Verfahrens zugestellt wurde. Dafür war eine Dienstaufsichtsbeschwerde nötig. Mein Einspruch gegen den Bescheid wurde abgebürstet.“ Nein, mit Rechtsstaat habe das nichts mehr zu tun, ärgert sich der Wirt, der von mutmaßlich Linksextremen noch immer Drohanrufe erhalte: „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Justiz wirklich aufklären will.“ Seit drei Wochen warte er nun auf Antwort vom Ministerpräsidenten. Dem hatte er zuvor persönlich einen Brief geschrieben.

Von Haig Latchinian