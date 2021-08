In Wurzen ist die Füchsin los: Cosplay in der sächsischen Provinz

Wurzen

Da sage noch mal einer, Wurzen wäre piefig. Neuerdings begegnet man dort in fast menschenleeren Gassen sogar einer Füchsin auf zwei Beinen. Nicht, dass sich wegen manch geschlossener Geschäfte die Natur langsam wieder Bahn breche. Weit gefehlt. Es sind Jugendliche der Region, die die Blicke der wenigen Passanten auf sich ziehen – und damit Leben in die Bude bringen.

Fay-Amaris Geisler ist 15. Sie liebt es, sich zu verkleiden. Der Reiz bestehe darin, einfach mal jemand anderes zu sein. Das Mädchen ist Cosplayerin. Cosplay steht für „Kostümspiel“ und schwappte in den Neunzigern mit der Comic-Welle aus Fernost in die USA und nach Europa. Dabei stellen Fans bestimmte Figuren möglichst originalgetreu nach. Aber auch freie Interpretationen sind möglich.

Posen mit Perücke und Fellohren

Zwischen Wenceslaikirche und Postmeilensäule verkörpert die Teenagerin einen fiktiven Charakter, wie sie es nennt. Ihre Frise lässt die Schülerin unter einem Haarnetz verschwinden, darüber trägt sie die wasserstoffblonde Perücke mit pinken Strähnchen und – die Wurzener glauben ihren Augen nicht – zwei plüschig-flauschigen Fellohren. Diese sind mit Klammern am Kunsthaar befestigt.

Fay-Amaris hat ein Halsband mit Ketten und Glocke. Sie ist geschminkt mit Herzchen und Kreuzchen. Kawaii, das ist Japanisch und heißt so viel wie süß, niedlich. Ein Kätzchen will sie jedoch nicht sein, sondern eben eine Füchsin. Deshalb auch der lange Schwanz. Schwarzer Rock und schwarze Kniestrümpfe mit weißer Schleife komplettieren ihr Outfit. Nicht zu vergessen: das T-Shirt mit Comic-Star Himiko Toga.

Komplimente und dumme Sprüche

„Himiko Toga ist ein Bösewicht. Sie saugt das Blut anderer Leute auf und nimmt deren Identität an“, weiß die Wurzenerin, die genau wie ihre Freundin Hannah Scheibe zusätzlich die Corona-Maske immer griffbereit hat. Hannah färbte ihre Haare, die eigentlich straßenköterblond seien, schwarz, wobei der Pony blau ist. Ihr Hinterkopf ist rasiert, sodass die Elfenohren leichter hinters Ohr geklemmt werden können.

In Wurzen geht die Post ab! Hannah Scheibe (l.) und Fay-Amaris Geisler neben dem Kasten, auf dem steht: Nur für Liebesbriefe. Quelle: Haig Latchinian

Ihr schwarzes Lederhalsband ist mit Nieten gespickt und behängt mit Ketten aus dem Baumarkt: „Die gibt’s bei toom schon ab 1,50 Euro“, lacht Hannah, die ihr Outfit mit Korsett und Tüllrock vervollständigt. Die Mädchen posieren auf der Bank: „Wir chillen einfach nur und kommen mit den Leuten ins Gespräch. Die einen sind entsetzt, andere finden es cool. Es gibt Komplimente, aber auch dumme Sprüche.“

Bloß nicht so basic sein

Der kleine Bruder von Fay-Amaris habe seine kostümierte Schwester sogar mit ihrer Freundin verwechselt. „Er hat geglaubt, sie wäre ich“, lacht die Wurzenerin. Genau das mache ihre Leidenschaft aus – für jemanden ganz anderen gehalten zu werden. In Deutschland gibt es etwa 15000 Cosplayer. Für manche von ihnen ist es mehr als nur ein Zeitvertreib. Sie präsentieren sich im Netz oder machen das Hobby zum Beruf.

Die Profis, vor allem Mädels, sind bei Fotoshootings dabei, geben Schneidertipps und wirken in Filmen mit. Manche wetteifern auch miteinander. Fay-Amaris Geisler ist in der Szene, seit sie zwölf ist: „In der Comic-Abteilung auf der Buchmesse treffen wir uns oder im Park an der Leipziger Oper. Wir essen Süßigkeiten, trinken Bubble Tee und tanzen.“ Man feiere es, nicht so „basic“, so normal, zu sein. Was ihre Eltern dazu sagen: „Die supporten das.“

Von Haig Latchinian