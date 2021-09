In der Brandiser Stadtkirche laufen Restaurierungsarbeiten

Brandis

Der Zahn der Zeit hat an den barocken Einbauten der Brandiser Stadtkirche genagt. Denn knapp ein halbes Jahrhundert ist schon wieder verstrichen, seitdem sich Restauratoren letztmalig den hölzernen Teilen des aus Patronatsloge, Orgel, Kanzel und Altar bestehenden Barock-Quartetts aus dem beginnenden 18. Jahrhundert gewidmet haben.

Nachdem die Kirchgemeinde Brandis-Polenz vor dem Osterfest umfangreiche Sanierungsarbeiten in dem rund 900 Jahre alten Gotteshaus inklusive der Erneuerung der Elektrik und Beleuchtung sowie eines Innenraum-Neuanstriches zu einem erfolgreichen Ende hatte bringen können, ist seit dem Sommer eine Restauratorin in der Stadtkirche zu Gange. Diese widmet sich dem Altar und der Kanzel, derweil eine weitere Kollegin ergänzend die Vorhangbemalung hinter beiden Einbauten erneuern wird.

Kein Holzwurmbefall

„Einen erneuten Holzwurmbefall konnte ich zum Glück nicht feststellen, dafür jedoch eine Reihe von losen oder gar fehlenden Holzteilen sowie sich ablösende Goldauftragungen“, berichtet die freiberufliche Diplom-Restauratorin Sylvia Ciesielski. „Viele Teile wurden nur noch von Drähten zusammengehalten“, so die 60-jährige, die rund 200 Stunden für ihre Arbeit eingeplant hat.

Für die Arbeit in einer Kirche, von der es laut der Klipphausenerin in dieser Art nicht allzu viele gibt. „Ein solch geschlossenes Ensemble von Patronatsloge, Orgel, Kanzel und Altar stellt schon etwas Besonderes dar“, so Ciesielski, deren Aufgaben in der Brandiser Stadtkirche auch die Wiederaufsetzung der hölzernen Altar-Bekrönung in Gestalt eines Kreuzes beinhalten wird.

Altar erhält Bekrönung zurück

Selbiges Kreuz allerdings musste die Diplom-Restauratorin erst einmal auf der Empore ausfindig machen, wo es im Zuge der erwähnten letzten Restaurierung von Ende der 60er Jahre seinen Platz gefunden hatte. „Damals war der Denkmalschutz ganz offensichtlich der Auffassung, dass die um 1870 aufgesetzte Bekrönung ein Stilbruch sei“, so Ciesielski.

Dies sehen nicht nur die heutigen Denkmalschützer anders. „Für uns war es gar keine Frage, dass der Altar wieder seine Bekrönung zurückerhält“, so Pfarrer Christoph Steinert. Dieser sieht dem Ende der Sanierungs- und Restaurationsarbeiten mit Freude entgegen. „Ende September zum Erntedankfest wird das große Gerüst am Altar verschwunden sein und nur noch ein kleines an der Kanzel stehen“, so Steinert.

Spendensammlung läuft weiter

Noch etwas länger andauern dürfte nach Lage der Dinge die Einwerbung von Spenden für die aktuell laufenden Restaurierungsarbeiten. „Die von uns aufzubringenden Eigenmittel an den Gesamtkosten von knapp 50 000 Euro belaufen sich auf 12 000 Euro, von denen wir bereits gut die Hälfte eingesammelt haben“, so der Brandiser Pfarrer.

Von Roger Dietze