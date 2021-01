In der Krise wächst in Wurzen die Leselust

Wurzen

Wenn die Wirtschaft brummt, leidet der Buchhandel. Genau umgedreht ist es während der Corona-Pandemie. Die Branche floriert und dürfte wohl gestärkt aus der Krise hervorgehen. Was konkret zum positiven Entwicklungstrend führt, kann Juliane Tempel, Inhaberin des Geschäftes „Buchstaben Tempel“ in der Jacobsgasse, nicht genau sagen. Aber sie spürt ihn seit Wochen.

„In Krisensituationen halten die Leute ihr Geld zusammen und verzichten auf große, teuere Anschaffungen. Die zwanzig oder dreißig Euro für kleine Dinge, wie für gute Bücher, geben sie allerdings gern aus“, sagt die 40-Jährige. Zumal, fügt sie an, Bücher vor allem in Zeiten der Einschränkungen verlässliche Begleiter, kompetente Ratgeber und geschätzte Türöffner in andere Welten seien.

Kundschaft stellte sich schnelle den Online-Bestellservice ein

Trotz des momentanen Aufwindes denkt die Buchhändlerin, die sich am 8. November 2013 selbstständig machte, noch mit Schrecken an den ersten Lockdown im Vorjahr zurück. „Das war wirklich krass, als wir den Laden am 19. März von einem auf den anderen Tag schließen mussten.“ Damals gewann die Angst vor der Zukunft kurz Oberhand. Denn bis zum 20. April blieb lediglich der digitale Kanal für Bestellungen offen. „Zum Glück verfügte ich schon über eine Internetseite mit den entsprechenden Angeboten, weshalb es keinen größeren Abbruch gab.“

Die sonst übliche Laufkundschaft stimmte sich schnell auf die neuen Kommunikationswege via Mausklick oder Telefon ein und kaufte – „insbesondere jene Bücher, die auf den aktuellen Bestsellerlisten standen sowie romantische Literatur und Krimis“. Tempel wechselte also ihren sonst üblichen Arbeitsplatz hinterm Kassentisch mit dem Autositz. „Ich wurde sozusagen rund um die Uhr zum Lieferboten und fühlte mich eine Zeit lang ein bisschen wie die Post.“

Das Weihnachtsgeschäft begann schon im November

Überrascht sei die Buchhändlerin dann in den darauffolgenden Monaten gewesen. Der Boom begann weit vor dem Jahresende im November und setzte sich im Dezember fort. „Wir haben mit dem frühen Weihnachtsgeschäft 2020 mehr Umsatz als 2019 gemacht.“ Zudem erfuhr sie in Gesprächen, dass die Leute auch weiterhin viel lieber ins Geschäft kommen wollen, um hier nach dem gewünschten Buch zu stöbern. Die Botschaft freut Tempel. „Denn das gibt Hoffnung, auch den jetzigen zweiten Lockdown zu überstehen und in ruhiges Fahrwasser zu kommen.“

Ihr Bedürfnis auf Rückkehr zu mehr Normalität bezieht die Geschäftsinhaberin aber keineswegs nur auf den innerstädtischen Handel, sondern ebenso auf die derzeitige Situation für Familien mit schulpflichtigen Kindern. Schließlich sei sie Mutter eines 15-jährigen Sohnes sowie Elternvertreterin einer neunten Klasse und habe bislang nicht die besten Erfahrungen mit Homeschooling gemacht.

„Die Schüler brauchen dringend wieder soziale Kontakte untereinander, einen geregelten Tagesablauf und Bewegung.“ Kritisch sieht Tempel übrigens den Mangel an einer klaren Struktur beim digitalen Lernen im heimischen Kinderzimmer, da selbst unter den Lehrern oft kein einheitlicher Maßstab existiere und manchmal sogar das Feedback nach der Aufgabenerfüllung fehle. „Insofern wünsche ich mir, dass die Doppelbelastung bald endet“, sagt Tempel zum Schluss.

Von Kai-Uwe Brandt