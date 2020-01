Ingrid Kunath aus Rötha ist gern Familienpatin für fünfjährige Heidi

Rötha

Sie holen Steppkes aus dem Kindergarten ab, helfen bei Hausaufgaben, basteln oder spielen mit den Kleinen: Familienpaten haben ein Herz für Kinder und unterstützen Eltern im Alltag. Die Diakonie Leipziger Land rief dieses Projekt vor zehn Jahren ins Leben – und sucht mehr Freiwillige.

Aktuell betreuen 23 Familienpaten im Landkreis 37 Kinder. Jedoch: „Wir haben eine Warteliste mit 34 Familien“, sagt Projektkoordinatorin Doris Ring. Es werden Omas und Opas gesucht, die einige Stunden in der Woche mit Kindern verbringen möchten.

Über Zeitungsartikel von Projekt erfahren

Ingrid Kunath las vor Jahren einen Zeitungsartikel über dieses Projekt – und meldete sich prompt dafür an. Dabei war ihr Dasein als Ruheständlerin schon damals gut gefüllt. „Aber ich wollte noch etwas tun, was mir Freude bringt und mich erfüllt, wo man rauskommt und eine angenehme Abwechslung erlebt“, sagt die Röthaerin, deren eigene Enkel weiter weg leben und schon groß sind.

Die Freiwilligenzentrale vermittelte sie an die Familie Wenauer, deren kleine Heidi gerade geboren war. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt“, erinnert sich Ingrid Kunath. Los ging es mit Spazierfahrten im Kinderwagen. Seit fünf Jahren kümmert sie sich nun um das Mädchen, dessen Entwicklung sie von Anfang an miterleben konnte. Inzwischen fahren sie gemeinsam mit dem Zug nach Leipzig ins Kino, bauen Türme, lesen Bücher, basteln, puzzlen oder spielen Memory.

Dienstag ist Heidi-Tag

Dienstag ist Heidi-Tag. Dann holt Ingrid Kunath die Fünfjährige aus dem Kindergarten ab. Im Haus der Kunaths vespern dann Heidi und ihre Familienpatin sowie deren Mann. „Oma und Opa“ sagt sie ganz selbstverständlich zu den Kunaths und man könnte die drei glatt für ein echtes Großeltern-Enkel-Trio halten.

Das aufgeweckte Mädchen bringt Kinderlachen und fröhliches Geplapper ins Haus der Kunaths, wo sie gelegentlich auch übernachtet. Neben dem fixen Heidi-Dienstag springen die Wunschgroßeltern auch mal zwischendurch ein.

Eltern dankbar für Unterstützung

Für Heidis Eltern sind die beiden eine große Unterstützung und Bereicherung. „Wir haben vollstes Vertrauen zu ihnen und es ist so schön, dass sie sich um Heidi kümmern“, sagt ihre Mutter Barbara Wenauer dankbar, deren eigene Mutter weiter weg wohnt. Und so ist es vor allem dem Engagement von Ingrid Kunath zu verdanken, dass manchmal auch spontane Arbeitstermine möglich sind, gelegentliche Kinobesuche, Einkäufe ohne Stress – und dass Heidi eine weitere liebevolle Bezugsperson hat.

Bedarf an Familienpaten besteht im gesamten Landkreis Leipzig, teilte die Diakonie mit, vor allem in Borna, Belgershain, Neukieritzsch, Pegau, Wurzen, Machern, Gerichshain, Borsdorf, Markkleeberg, Naunhof, Grimma, Trebsen, Altenhain, Nerchau, Bad Lausick und Colditz. Ziel dieses Projektes ist es, Ruheständler, die gern Zeit mit Kindern verbringen möchten, und Familien, die Unterstützung bei der Kinderbetreuung benötigen, zusammen zu bringen.

Kontakt:Diakonie-Freiwilligenzentrale, Grimma, Nicolaiplatz 5, 04668 Grimma, Tel. 03437 701622, Am Gericht 3, 04552 Borna, Tel. 03433 274040, E-Mail: fz.projekte@diakonie-leipziger-land.de, Internet: www.selbsthilfe-ehrenamt.de

Von cc