Insektenhotels in Brandis und Beucha eröffnet

Brandis/Beucha

Die beiden Insektenhotels stehen: Die Unterkünfte für Florfliegen, Wildbienen und Ohrwürmer – auch als Ohrenkneifer bekannt – an zwei Standorten in Brandis und Beucha wurden offiziell an die Stadt Brandis übergeben. Damit ist das erste Projekt, finanziert aus dem Bürgerfonds, abgeschlossen. Eingereicht wurde es im vergangenen Jahr von Kreisnaturschutzbeauftragtem Jens Müller und Frank Heine, Naturschutzhelfer im Raum Leipzig. Beide sind in der Regionalgruppe Partheland des Nabu engagiert.

Eine Einladung zum Insektenbeobachten

Ziel des Projektes war die Förderung des Insekten- und Artenschutzes sowie das Kennenlernen von Insektenarten. Denn dadurch, dass die beiden Insektenhotels im öffentlichen Raum zugänglich sind, haben Bürger und vor allem auch Kinder die Möglichkeit, die Insekten zu beobachten. „Vielleicht können wir damit auch die Anregung geben, dass Familien für ihren Garten ein Insektenhotel bauen“, hofft Jens Müller. Zu finden sind die beiden Hotels am Autobahnsee, Eingang Kleinsteinberger Straße in Beucha, sowie im Stadtpark am Hauptweg.

„Ich finde die Idee und die Umsetzung echt toll“, sagte Bürgermeister Arno Jesse vor Ort. Damit ist eines von insgesamt zehn ausgewählten Bürgerprojekten abgeschlossen. „Es ist schön zu sehen, wie sich Bürger für ihre Stadt engagieren. Ich hoffe nun, dass die Arbeit von allen anderen entsprechend gewürdigt wird – soll heißen, dass es hoffentlich keinen Vandalismus an den Insektenhotels gibt.“

Materialvielfalt für unterschiedliche Ansprüche

Damit sich die Insekten wohlfühlen, wurden unterschiedliche Materialien verbaut. Frank Heine, der die Insektenhotels in mühsamer Handarbeit herstellt, hat beispielsweise für die mit Schlupflöchern versehenen Baumscheiben Robinie verwendet. „Das ist ein sehr langlebiges Holz, welches Wettereinflüssen gut standhält“, erklärte er. Die Rahmen hat er aus Kiefernholz gebaut, mit Leinöl behandelt und für die Haltbarkeit abschließend mehrfach mit Parkettlack gestrichen. Für die Ohrwürmer hängen zudem Ton-Pflanztöpfe, gefüllt mit Stroh und mit einer groben Gaze geschlossen, am unteren Balken der Hotels, welche außerdem mit einem keinen Dach versehen wurden. „Beim Aufstellen muss man beachten, dass das Hotel eine leichte Neigung nach vorn hat, damit die Schlupflöcher bei Starkregen nicht volllaufen“, erklärte Heine. Der städtische Baubetriebshof hatte die entsprechenden Erdbohrungen gemacht, und die Firma Haus & Garten Michael Kautz aus Beucha betonierte die Ständer der beiden Hotels ein. Nun können die Insekten kommen.

Bürgerfonds sichert Finanzierung

Weitere Bürgerprojekte sind unter anderem eine Bepflanzung des Spielplatzes am Ex-Gemeindeamt in Polenz und ein Geschichtspfad in Brandis. Hintergrund: Die Stadt Brandis bekommt jedes Jahr auf Grund des Gesetzes zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat eine Pauschale von 70 000 Euro zugewiesen. Diese wurden nach einstimmigem Stadtratsbeschluss vom März 2020 für die Initiierung eines Bürgerfonds zur Finanzierung und Durchführung investiver Bürgerprojekte zur Verfügung gestellt. Im November wurden aus 22 Vorschlägen die zu verwirklichenden Projekte ausgewählt, die nun bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden müssen.

Von Ines Alekowa