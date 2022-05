Brandis

Das Geld kann grundsätzlich fließen: Die Brandiser Stadträte gaben auf ihrer jüngsten Zusammenkunft grünes Licht für die Umsetzung der in der zweiten Runde des kommunalen „Bürgerfonds“ von Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen eingereichten Projektideen.

Bei diesen reicht in diesem Jahr die Palette unter anderem von Tischtennisplatten für den Außenbereich über ein Geländer am Beuchaer Kirchbruch bis hin zur Aufstellung mehrerer Sitz- und Tischmöbel in Polenz.

Hundeareal und Nutzungskonzept größte Posten

Die finanziell größten Posten bilden darunter der Wunsch nach einem eingezäunten Hundeareal am Beuchaer Autobahnsee, bei dem sich ein Kostenvoranschlag auf 30 000 Euro beläuft, sowie ein rund 8500 Euro teures Nutzungskonzept für den Polenzer Dreiseithof von Mariko Mitsuyu und Adam Jones.

Wie der gebürtige Brite vor dem städtischen Gremium ausführte, bildet das Nutzungskonzept die Voraussetzung dafür, den in den vergangenen Jahren sanierten und museal umgebauten Gebäudekomplex in eine Stiftung unter der Treuhand der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz zu überführen.

Bürgerfonds deutlich überzeichnet

Laut Brandis’ Bürgermeister Arno Jesse (SPD) ist der städtische Bürgerfonds in der zweiten Runde deutlich überzeichnet, was er indes als gutes Zeichen in Sachen bürgerliches Engagement sehen würde. „Wir haben in jedem Fall als Stadt vor, alle Projekte zu begleiten, auch wenn sie erfahrungsgemäß nicht zu 100 Prozent realisiert werden“, so das Stadtoberhaupt.

Am Geld werde die Realisierung nicht scheitern, vielmehr wolle man diesbezüglich Mittel und Wege finden. Nicht ausgeschlossen sei zudem, dass etwa besagte Hundewiese außerhalb des Bürgerfonds realisiert werden könnte. So sieht Linken-Stadtrat Ulrich Gäbel ein eingezäuntes Areal mit diesem speziellen Nutzungszweck in erster Linie als Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum, weshalb ihre Anlage seiner Meinung nach zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehöre.

Technischer Ausschuss berät über Projekte

Darüber sowie über die Umsetzbarkeit weiterer größerer Projektideen wird Jesse zufolge in einem nächsten Schritt der Technische Ausschuss beraten. Der Brandiser Stadtchef hatte bereits im Rahmen der ersten Bürgerfonds-Runde darauf hingewiesen, dass die Kommune den Ideengebern zwar unterstützend zur Seite stehe, dass die Initiative zur Umsetzung der jeweiligen Ideen aber bei ihnen liege - inklusive der möglicherweise sich notwendig machenden behördlichen Wege bis hin zum Stellen eines Bauantrages.

Von Roger Dietze