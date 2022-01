Interview mit Borsdorfs Bürgermeisterin Birgit Kaden: „Wir können uns nur kleine Ziele stecken“

Borsdorf

Borsdorfs Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) blickt im LVZ-Interview auf das neue Jahr:

Frau Kaden, nachdem der geplante grundhafte Ausbau der Tauchaer Straße auf Eis gelegt werden musste, ist nun auch der avisierte Neubau des Sportlerheimes aus Kostengründen vom Tisch. Wie wird es mit beiden Projekten in diesem Jahr weitergehen?

Bei der Tauchaer Straße ist die Sachlage so, dass uns der Freistaat im vergangenen Sommer mit der Hiobsbotschaft überrascht hat, den grundhaften Ausbau statt wie angekündigt mit 80 nur mit 50 Prozent zu fördern. Damit ist das Projekt derzeit für uns nicht finanzierbar. Dabei habe ich vollstes Verständnis für die Beschwerden aus der Bevölkerung. Und auch für deren Unverständnis über die Ungleichverteilung von Fördermitteln, die dazu führen kann, dass vergleichsweise intakte Straßen den Vorzug bei der Sanierung erhalten. Wir müssen jetzt schauen, die Tauchaer Straße notdürftig herzurichten und ohne zuviel Geld dabei einzusetzen, das uns dann fehlen könnte, wenn es doch noch eine höhere Förderung geben sollte.

Die Förderung stand auch beim Sportlerheim-Projekt auf wackeligen Füßen. Der Hauptgrund für die Nichtrealisierung ist aber wohl ein anderer?!

Neben den gestiegenen Baupreisen hat sich der Boden unterhalb des Gebäudes als Preistreiber herausgestellt. Dieser ist aufgrund der Nähe zum ehemaligen Industriegebiet stark kontaminiert, was seine Entsorgung sehr teuer machen würde. Leider haben wir bei unseren Sportlern Hoffnungen geweckt, die sich für den Moment nicht erfüllen lassen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat müssen wir jetzt den Aufwand ausloten, der betrieben werden muss, um das Bestandsgebäude soweit zu ertüchtigen, dass es modernen Ansprüchen entspricht. Dabei müssen wir mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Denn setzen wir dabei Fördermittel ein, sind uns auf Basis der aktuellen Fördermittel-Gesetzgebung 20 Jahre die Hände hinsichtlich eines Neubaus gebunden.

Welche Aufgaben stehen in 2022 neben diesen beiden Projekten an?

Die Um- und Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes ist dabei der größte Brocken, aber wenigstens steht hierbei die Finanzierung auf sicheren Füßen. Zudem müssen wir unseren Haushalt rund bekommen. Fest steht, dass unser finanzieller Spielraum begrenzt bleiben wird und wir uns nur kleinteilige Ziele vorrangig im Bereich der Werterhaltung der kommunalen Gebäude stecken können. Die Herausforderungen sind aber auch hierbei groß. So sind die Heizungsanlagen in der Grundschule und in einer Kita sanierungsbedürftig, zudem platzt unser Bauhof aus allen Nähten, weshalb wir eigentlich einen Neubau an einer zentralen Stelle bräuchten.

Demgegenüber befindet sich das Wohngebiet „Kunstlederfabrik“ bereits voll in der Planung. Es soll auch eine neue Kita beinhalten. Wie weit ist diesbezüglich der Entscheidungsprozess vorangekommen?

Im Gemeinderat wird diesbezüglich eine kluge Entscheidung vonnöten sein. Ich persönlich bin für einen Neubau, mit dem wir eine oder gar zwei unserer Bestands-Kitas ersetzen könnten. Denn bei einem Neubau hat man mehr Möglichkeiten bei der Umsetzung der aktuellen Standards. Mit der Wahl einer Modulbauweise hätten wir zudem eine Möglichkeit zu reagieren, falls der prognostizierte Bedarf von 140 bis 170 Plätzen später doch nicht ausreichen sollte. In jedem Fall werden wir bei diesem Projekt nicht auf eine Fachförderung hoffen können, sodass wir uns eines Kredites bedienen werden müssen. Dies wiederum setzt einen stabilen Haushalt voraus.

Stabil ist auch das Sprichwort bei der zukünftigen Stromversorgung. Welchen Beitrag kann Borsdorf auch im Hinblick auf eine CO₂-Einsparung leisten?

Als Einzelkommune werden wir in diesem Bereich nicht viel bewerkstelligen können, weil uns dazu die finanziellen und personellen Mittel fehlen. Wenn diesbezüglich etwas möglich ist, dann nur interkommunal im Partheland-Verbund. Und in diesem stehen wir grundsätzlich allen Möglichkeiten aufgeschlossen gegenüber. Entscheidend ist allerdings aus unserer Sicht, dass dabei die Bürgerschaft profitiert – in Form stabiler Strompreise.

Von Roger Dietze