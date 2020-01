Investoren planen Discounter und Wohngebiet in Borsdorf

Borsdorf

Wo heute noch Acker ist, am linken Ortsausgang von Borsdorf in Richtung Panitzsch, soll ein Aldimarkt entstehen. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Das Vorhaben hatten die Bürgervertreter schon einmal Ende 2018 auf dem Tisch. Damals waren der Einkaufsmarkt und ein Wohngebiet, das gleich daneben entstehen soll, in einem gemeinsamen Aufstellungsbeschluss zusammengefasst worden. Jetzt legte die Gemeindeverwaltung zwei getrennte Beschlussvorlagen vor – „damit, falls es bei einem Vorhaben hakt, nicht beide gefährdet werden“, begründet dies Bauamtsleiter Marcus Planert.

Kritik an weiterer Bodenversiegelung

Ursprünglich hatte Aldi auf Panitzscher Seite, hinter der Lärmschutzwand, bauen wollen, war aber mit dem Eigentümer der Fläche nicht einig geworden. Jetzt soll der Markt an die vorhandene Wohnbebauung an der Panitzscher Straße rücken. Um Konflikten vorzubeugen, ist im Beschluss ausdrücklich als Planungsziel „die Vermeidung von Beeinträchtigungen an der sich im Süden anschließenden Wohnbebauung“ festgelegt. Die Gewerbefläche ist 0,78 Hektar groß, dem Gebäude straßenseitig vorgelagert ist ein Parkplatz. Außerdem soll eine Verbindungsstraße zwischen Panitzscher- und Johannes-Göldel-Straße angelegt werden.

Das Vorhaben fand nicht nur Zustimmung. „Wir brauchen den Aldi nicht, zumindest nicht an dieser Stelle“, meinte Tobias Uhlmann (Bürgerforum). „Wir versiegeln landwirtschaftlichen Boden“, obwohl die Gemeinde erschlossene Flächen habe, pflichtete ein anderer Gemeinderat mit Blick auf das gegenüber liegende Gewerbegebiet bei. Dieses, zum Teil mit Solaranlagen bedeckt, „wäre zwar ein schöner Standort“, räumte Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU) ein, „aber es gehört uns nicht. Ja, wir versiegeln, aber“, argumentierte er, „wir müssen den Ort auch weiterentwickeln, um die Einwohnerzahl zu halten oder zu erhöhen.“

Drei Märkte auf 600 Metern

Rudolf Rübsamen (Bürgerforum) indes bezweifelte, dass die Ansiedlung notwendig ist. „Ich kenne keinen, der in Borsdorf Probleme hätte einzukaufen.“ Mit Rewe, Netto und Penny gibt es bereits drei Einkaufsmärkte, alle an der Panitzscher Straße auf einer Strecke von 600 Metern. „Und“, so Rübsamen weiter, „die Zweenfurther, die kein Auto besitzen, haben von dem Aldi gar nichts.“ – „Unsere Entscheidung beruht auf dem wirtschaftlichen Bedarf“, versicherte dagegen Aldi-Vertreter Torsten Spaller vom Aldi-Logistikzentrum in Beucha. In Machern ist der offenbar nicht (mehr) gegeben. „Der Macherner Markt steht nicht so da, wie er müsste“, bestätigte Spaller Gerüchte. „Aber das hat nichts mit dem Borsdorfer Standort zu tun“, betonte er, weil ein Gemeinderat die Standortentscheidung mit Blick auf den Aldi gleich am Ortseingang des Nachbarortes hinterfragt hatte.

Neues Wohngebiet soll sich anschließen

Hinter dem Einkaufsmarkt in Richtung Sportplatz plant die Arcadia Investment Group Leipzig ein 2,11 Hektar großes Wohngebiet mit etwa 25 Grundstücken. Auch dafür beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines B-Planes, bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Die Notwendigkeit begründete Martin mit einem Mangel an Bauplätzen. 2015 habe es in der gesamten Gemeinde noch 45 Baugrundstücke gegeben. „Und im Durchschnitt werden 15 pro Jahr bebaut“, rechnete er vor.

Lärmbelästigung durch nahe Bundesstraße

Von der Baugrenze bis zur Bundesstraße 6 sind es allerdings nur 250 Meter. Matthias Fehr (FWG) trieb deshalb die Sorge um die Lärmbelastung für künftige Bewohner um. Worauf der Bürgermeister auf das ergebnisoffene Planverfahren verwies. „Das kann auch dazu führen, dass Teile nicht genehmigt werden.“ Mit beiden Planungen, informierte er, werde die Gemeinde als Herr des Verfahrens das Büro Knoblich beauftragen. Die Kosten tragen die Investoren, dazu wird ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Im Planverfahren, so der Bürgermeister weiter, werde auch die verkehrliche Anbindung des Areals zu betrachten sein, möglicherweise auch das Thema Bushaltestelle, sowie die Herauslösung der Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet.

Nur in die Karte eingezeichnet, aber noch nicht Gegenstand eines B-Planes ist ein zweiter Sportplatz, zu dem die Gemeinde den aktuellen Trainingsplatz am Sportplatz in nördliche Richtung erweitern möchte. Darüber nachgedacht wird, weil Punktspiele in verschiedenen Altersklassen oft parallel stattfinden.

Von Ines Alekowa