Investorenpläne für Borsdorfer Kunstlederfabrik

Auf der Industriebrache der ehemaligen Kunstlederfabrik in Borsdorf, am Ortsausgang in Richtung Gerichshain, soll ein Wohnquartier entstehen. Der Investor, die Global Immoinvest GmbH, plant, die bestehenden Gebäude in Mehrfamilienhäuser umzuwandeln und dieses Wohnangebot noch um Einfamilienhäuser zu ergänzen.

Insgesamt könnten am Standort rund 300 Wohneinheiten entstehen, davon circa 120 seniorengerechte, wie Bauamtsleiter Marcus Planert zur jüngsten Sitzung des Borsdorfer Gemeinderates informierte.

Infrastruktur für Familien

Angedacht sind auch der Bau einer Kindertagesstätte und eines Spielplatzes. „Wir sind alle begeistert. Bei der Planung wurde an Vieles gedacht, und uns wurde großes Mitspracherecht eingeräumt“, sagte Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU).

Im Zusammenhang mit der Kita überlege die Verwaltung, die baufällige Kita „Villa Löwenzahn“ in der Heinrich-Heine-Straße aufzugeben und die Kinder in einer neuen großen Einrichtung zusammenzufassen. „Der Elternrat ist schon informiert, dass das ein Plan sein kann.“

Nach wie vor, so Kaden weiter, verfolge die Gemeinde auch das Ziel, eine eigene Oberschule anzusiedeln. „Das aber hängt von der Schulnetzplanung des Landkreises Leipzig und Fördertöpfen ab“, stellte sie klar. Der Projektentwickler jedenfalls habe signalisiert, einem solchen Vorhaben der Gemeinde nicht im Wege zu stehen.

Start für Bauplanung

Der Gemeinderat hat den Vorentwurf des Bebauungsplanes samt Grünordnungsplan und Geräuschimmissionsprognose in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gebilligt und zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Offenlage bestimmt. Ab 25. Januar haben auch interessierte Bürger damit die Möglichkeit, die Pläne nach Anmeldung im Rathaus oder auf der Homepage der Gemeinde einzusehen und dazu gegebenenfalls Hinweise zu geben.

