Landkreis Leipzig

Lange lag der Inzidenzwert im Landkreis Leipzig unter 10, nun wurde dieser Schwellwert am Wochenende überschritten. Mit einer Inzidenz von 15,5 am Montag, schnellte der Kreis sogar an die Spitze der 13 Regionen in Sachsen. Bleibt das über einen Zeitraum von fünf Tagen so, treten am übernächsten Tag wieder schärfere Corona-Regeln in Kraft. Dazu zählt unter anderem die Maskenpflicht beim Einkaufen.

Viele Ansteckungen erfolgen im Urlaub

Aber warum ist die Inzidenz überhaupt so sprunghaft angestiegen? So genau könne man das nicht festmachen, heißt es aus dem Landratsamt. Zumindest gebe es keinen Hotspot, der den Anstieg der Inzidenzzahlen alleine erkläre. Betroffen seien jedoch vor allem jüngere Personen, so Brigitte Laux, Sprecherin im Landratsamt. Viele Infektionen würden im Bereich der Sport- und Freizeitaktivitäten sowie vor dem Hintergrund von Urlaubsreisen erfolgen.

Schärfere Regeln womöglich ab Freitag

Um die Ansteckungen einzudämmen, könnten nun bald wieder verschärfte Regelungen greifen. Da der Inzidenzwert bereits am Samstag das erste Mal über 10 kletterte, befindet er sich nun schon den dritten Tag in Folge über diesem Schwellwert. Bleibt das bis Mittwoch so treten strengere Bestimmungen am übernächsten Tag in Kraft – also am Freitag. Dabei wird nicht nur die Maskenpflicht wieder aufgenommen. Auch Kontaktbeschränkungen greifen wieder.

Kontaktbeschränkungen greifen wieder

So dürfen sich nur noch zehn Personen beliebig vieler Haushalte treffen. Geimpfte und Genesene werden dabei jedoch nicht mitgezählt.

Beschränkungen gibt es auch im Bereich der Familien- oder Vereinsfeiern. Die Personenzahl wird hier auf maximal 50 begrenzt, was sowohl in Gastronomiebetrieben als auch in eigenen Räumen und Freiflächen gilt. Hochzeiten und Beerdigungen fallen ebenso unter diese Regelung. Spontane Zusammenkünfte von mehr als zehn Personen – etwa im Park – sind nicht erlaubt.

Derzeit 58 Menschen im Landkreis infiziert

Generell ist in der Innengastronomie wieder die Erfassung von Kontaktdaten vorgeschrieben. Das gilt auch für den Besuch von Wellnesseinrichtungen, wie Frei- und Hallenbädern sowie Saunen.

Im Landkreis Leipzig sind derzeit 58 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, 110 Menschen befinden sich in Quarantäne. Bislang wurden im Kreis 359 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt.

Von hgw