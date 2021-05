Hoffnung ist da. Immerhin befindet sich der Inzidenzwert im Landkreis Leipzig den zweiten Werktag in Folge unter 100. Aber bedeutet das auch, dass am Pfingstwochenende die Freisitze und Biergärten öffnen dürfen? Die LVZ hat nachgefragt.

Ein Bild aus einer anderen Zeit: Im Sommer vor zwei Jahren war der Freisitz des Ratskellers am Grimmaer Markt gut gefüllt und Mitarbeiterin Kathleen Linke hatte viel zu tun. Ob das an Pfingsten auch so wird, steht in den Sternen. Quelle: Thomas Kube