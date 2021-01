Landkreis Leipzig

Anlass zur Sorge bieten die neuen Corona-Zahlen für den Landkreis Leipzig: Genau wie am Vortag hat das Landratsamt am Mittwoch 178 neue Corona-Infektionen für den Landkreis gemeldet. Damit sind fortlaufend seit März 7706 Fälle registriert worden. Allein in den letzten sieben Tagen sind 1123 positive Testungen hinzugekommen. Dadurch beträgt laut Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz 435. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Virus infiziert haben. „Leider liegen wir damit deutschlandweit auf Platz acht“, teilt Sprecherin Brigitte Laux für den Landkreis Leipzig mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (nach Angaben auf dem Totenschein) ist bei 82 geblieben.

Lossatal auf Platz fünf in Sachsen

Unter den 30 Kommunen des Landkreises weist aktuell die Gemeinde Lossatal im Norden des Muldentals die höchste Inzidenz auf. Mit Stand 12. Januar wird der Wert 1306 vom sächsischen Sozialministerium genannt. Die Behörde legt seit dieser Woche die Zahlen für die Städte und Gemeinde vor. In Lossatal gab es 79 Neuzugänge innerhalb der letzten sieben Tage bei 6049 Einwohnern. Die Kommune ist damit auf Platz fünf in Sachsen. Rosenthal-Bielatal (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) führt mit 1891,6 die Inzidenz-Liste im Freistaat an.

Viele Corona-Fälle in Altenheimen

Im Landkreis Leipzig folgen Bennewitz (826,3) und Colditz (700,5). Wie auch beim Lossatal verweist Pressesprecherin Laux auf die Altenpflegeheime. „Im Landkreis haben wir keine sogenannten Hotspots außerhalb solcher Einrichtungen.“ Die am Dienstag niedrigsten Inzidenzwerte im Kreis wiesen Regis-Breitingen mit 179,6 und Belgershain mit 178,9 auf.

Von okz