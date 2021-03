Jäger erlegen weniger Wildschweine im Muldental

Muldental

In Krisenzeiten können keine Nachrichten durchaus gute Nachrichten sein. „Mir sind aus der zu Ende gehenden Jagdsaison keine im Zusammenhang mit dem Virus stehenden Zwischenfälle respektive Probleme zu Ohren gekommen“, berichtet Olaf Kroggel, seines Zeichens Vize im Jagdverband Muldental. Das heißt, dass sich weder Waidmann-Kolleginnen oder -Kollegen angesteckt hätten noch dass eine Erkrankung auf eine jagdliche Aktivität zurückzuführen sei. „Ganz offensichtlich haben unsere Konzepte gegriffen“, so Kroggel.

Gleichwohl sei die Pandemie nicht gänzlich folgenlos für die Jagd geblieben. „Gesellschaftsjagden, die das effektivste Mittel darstellen, um die Wildbestände niedrig zu halten, waren in der laufenden Jagdsaison nur eingeschränkt möglich“, erläutert Kroggel. Unter anderem hätten sie zum Teil nur mit eingeschränktem Personal stattfinden und die Treiber zudem mit vergrößerten Abständen zueinander eingesetzt werden können. Zudem sei der Einsatz von Stöberhunden nicht in dem Umfang wie in normalen Zeiten möglich gewesen, da viele Hundeführer in weiter entfernten Regionen beheimatet und coronabedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt gewesen seien.

Leicht steigende Wild-Population

„Und kurzfristig angesetzte Jagden, um situativ an Schwerpunkten insbesondere in die Schwarzwild-Population einzugreifen, waren im vergangenen Jahr so gut wie gar nicht möglich“, berichtet Olaf Kroggel. Andererseits könne es aber auch durchaus sein, dass in kleinen und kompakten Jagdgebieten Corona keine Auswirkungen auf die Strecken gehabt habe. „Deshalb rechne ich zwar damit, dass als Folge des insgesamt geringeren Jagddruckes die Populationen hier und da in die Höhe gehen werden, aber ich rechne mit keinem sehr hohen Anstieg“, so der Schmölener Waidmann.

Zumal auch und vor allem das Schwarzwild vom jüngsten heftigen Wintereinbruch betroffen gewesen sei und entsprechend die Natur ihren Beitrag zur Reduzierung der Bestände geleistet habe. Genauere Angaben zu den Abschusszahlen könne man allerdings derzeit anders als in normalen Jagdjahren noch nicht machen. Denn auch das gemeinsame Streckelegen der Waidmänner im Anschluss an eine jede Jagd gehöre zu jenen jagdlichen Traditionen, die Corona in der laufenden Jagdsaison zum Opfer gefallen seien.

Werbung fürs Wildbret

„Uns werden deshalb erst Mitte bis Ende April die Gesamtzahlen der Strecken aller Ansitz- und Drückjagden vorliegen, wobei ich insbesondere bei letzteren mit Rückgängen rechne“, so der Muldentaler Jagdverbands-Vize. Diesem zufolge zurückgegangen ist auch der Absatz von Wildbret, sei doch coronabedingt in der zu Ende gehenden Jagdsaison kein Verkauf an den Sammelpunkten der Drückjagden möglich gewesen.

„Zwar konnten auch die Muldentaler Jäger ihr Wildbret in den vergangenen Wochen und Monaten einigermaßen gut vermarkten, ihre Kühltruhen sind aber noch gut gefüllt“, wirbt Olaf Kroggel in eigener Sache. Die Kunden könnten sich darauf verlassen, dass im Zusammenhang mit der Verarbeitung des Wildfleisches alle hygienischen Standards eingehalten würden. Kontakte für den Bezug von Wildbret seien bei den jeweiligen Jagdgenossenschaften sowie in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen verfügbar.

Von Roger Dietze