Lossatal/Großzschepa

Mitten im Grünen: Das fünfte Jazzkonzert im Park von Großzschepa mit Catering durch die Frauen des Fördervereins Rittergut Großzschepa wurde wieder eine großer Erfolg. Diesmal gastierten die Synkopenmuffel aus Torgau zwischen den historischen Grundmauern des einstigen Gutsherrenhauses und spielten in großer Besetzung auf.

Applaus für Big-Band-Musik

Neben der klassischen Big-Band-Instrumentierung waren auch zwei Sänger dabei. Insofern, teilte Vereinschef Jürgen Schmidt mit, stand alles parat für das kleine Jubiläum, dem nicht nur das Stammpublikum beiwohnte, sondern das ebenfalls zahlreiche neue Zuhörer lockte. Sie alle belohnten den Auftritt der Elbstädter inklusive Zugaben mit viel Applaus.

Spendenbox füllte sich

Bei bestem Wetter konnten die Besucher bis in den späten Abend hinein zudem plauschen und picknicken. Für das frische Brot sorgte Bäcker Höhne aus Thallwitz und für den Aufstrich mit feinsten Kräutern die Gärtnerei an der Wasserburg in Röcknitz, so Schmidt. „Die Spendenbox füllte sich kontinuierlich. Das Prinzip des kostenfreien Eintritts von Beginn an und unsere Bitte, deswegen zu spenden, nahmen die Gäste dankbar an.“

Im Übrigen nutzten die Musikliebhaber die Pause, um den neu gestalteten Parkteich zu besichtigen oder einfach unter den alten Bäumen zu flanieren. Die nächste Veranstaltung des Fördervereins – das Parkfest – findet am 14. und 15. September statt.

Von Kai-Uwe Brandt