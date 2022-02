Colditz

Alte Menschen oder jene mit Vorerkrankungen – sie zählen, das wissen wir seit Corona, zu den vulnerablen Gruppen. Auch bisher mopsfidele Musiker, und das mag überraschen, gehören dazu. Nicht, dass sie öfter als andere auf Intensivstationen landeten. Sie sind auch nicht gestorben. Und doch verloren einige von ihnen, zumindest im übertragenen Sinne, ihr Leben.

Lebend begraben. Ohne sich je angesteckt zu haben! Ulrike Kirchberg ist Projektleiterin beim Sächsischen Musikrat. Sie weiß, dass die Pandemie gerade in der freien Szene gewütet habe. „Musiker, die etwa eine Familie ernähren müssen, orientierten sich mangels Auftritten um, jobben jetzt im Testzentrum oder arbeiten in der Pflege.“

Pusten aus Leibeskräften: Die Posaunisten Jakob Jung (l.) und Johann Giesecke. Quelle: Thomas Kube

Der Dresdener Johann Giesecke ist 23. Er spielt Bassposaune und studiert am Berliner Jazzinstitut. Als Bläser war er der erste, der aufhören musste. Nun ist er der letzte, der wieder beginnen darf. Der Lockdown habe auch ihn an seinem Berufswunsch zweifeln lassen: „Kann ich wirklich durchziehen oder wäre eine Lehre nicht gescheiter, um zur Not arbeiten zu gehen.“

Volle Kapelle im Colditzer Schloss

Johann, wie alle Posaunisten potenzielle Virenschleuder, ist überglücklich. Er kann es noch nicht fassen. Endlich darf er wieder machen, was er am liebsten tut: Musizieren! Nicht allein im stillen Kämmerlein. In der Bigband! Noch dazu in größtmöglicher Besetzung! 23 Akteure und ein Dirigent. Volle Kapelle halt.

Ihm geht es wie Robinson Crusoe, der sich nichts sehnlicher wünscht als Gemeinschaft und plötzlich auf Freitag stößt. Die Freude ist groß, und doch fühle es sich noch ungewohnt an. „Wir begegnen uns besonders liebevoll“, sagt Ulrike Kirchberg, die die Probenwoche des Jugend-Jazzorchesters Sachsen organisiert. Titel: „Love is the Message.“

Das Schloss Colditz. Im Gebäudeteil rechts, der Europa-Jugendherberge, übernachten die Musikerinnen und Musiker. Quelle: Thomas Kube

Der Name ist Programm. Man wolle Hass und Hetze etwas entgegensetzen, sagt die Projektleiterin. Mit ihren Konzerten am 19. Februar im Leipziger Werk 2 (20 Uhr, Karten an der Abendkasse) sowie einen Tag später im ausverkauften Dresdener Jazzclub Tonne möchten die jungen Talente zeigen, dass Liebe versöhnt und heilt.

Wie zu Olympia, nur netter!

Das Programm wird komplett in dieser einen Woche einstudiert. Dass es die Landesmusikakademie in Colditz ist, interessiert die 18- bis 26-Jährigen nicht die Bohne. Es hätte genauso gut in Colorado oder Kolumbien sein können. Sie wären trotzdem nur in ihrer eigenen Welt geblieben. In ihrer Blase.

„Wie zu Olympia, nur netter“, sagen die Teilnehmer des nach langer Corona-Zwangspause ersten Probelagers. Alle sind geimpft. Jeden Morgen wird getestet. Wer nicht bläst, sondern Gitarre, Schlagzeug, Bass oder Klavier spielt, trägt Maske. Solange sie singt, ist auch die aus Indonesien stammende Kezia Editha Christy vom Mundschutz befreit.

In Aktion: Sängerin Kezia Editha Christy. Quelle: Thomas Kube

Um frische Luft zu tanken, treten die größten Jazztalente Sachsens nur kurz vor die Tür oder spazieren maximal im Park. Der Gang in die Stadt ist tabu. „Wir sind unfassbar froh, wieder zusammen musizieren zu dürfen. Dafür ordnen wir alles unter, wollen nichts riskieren“, sagt Johannes Moritz, der künstlerische Leiter.

Tal der Tränen durchschritten

Auch er war zwischenzeitlich in Corona-Blues verfallen: „Ich bin freiberuflicher Musiker und unterrichte an Hochschulen. Mit einem Schlag war es nicht mehr möglich, auf der Bühne und vor Studenten zu stehen. Dieser krasse Bruch hatte mich, das gebe ich offen zu, leicht depressiv gemacht.“ Seine Familie habe ihn aufbauen müssen.

Unterstützt von seiner Kollegin Maxine Troglauer sowie Patrick Schanze, Matthias Boguth und Philipp Rumsch macht der Dirigent die jungen Musiker fit für ihre ersten beiden Auftritte seit langem. Geprobt werden Stücke von Duke Ellington, Charles Mingus, Jimmy Hendrix und Radiohead.

Künstlerischer Leiter ist Johannes Moritz. Quelle: Thomas Kube

Aber auch eine eigene Komposition studiert Johannes Moritz mit den Jugendlichen ein. Zwei weitere Stücke hat der Dirigent extra für die Bigband arrangiert. Sie stammen aus der Feder von Basel Alkatrib. Der Syrer kam 2015 als Kriegsflüchtling nach Leipzig. In seiner eigenen Musikschule unterrichtet er Erwachsene und Kinder.

Hoher Anteil an Mädchen

Alkatrib gilt weltweit als einer der besten Oud-Spieler. Die Oud ist eine Knickhalslaute, die auf den beiden Konzerten erklingen wird: „So verbindet sich afroamerikanische Musik mit Melodien aus Tausendundeiner Nacht“, macht Dirigent Moritz neugierig. Allen bereite es großes Vergnügen, auf diesem ganz neuen Klangteppich zu fliegen.

Der junge David Pollini, sein Vater ist Italiener, spielt Fagott. Das Instrument mit der tiefen Lage, das bei „Peter und der Wolf“ den brummigen Großvater verkörpert, sucht man in Bigbands sonst vergeblich. Weil David aber große Lust hat, Jazz zu spielen, schrieb ihm der Dirigent extra Stimmen. Und noch etwas ist ungewöhnlich: Der hohe Anteil an Mädchen.

Jannicke Hagen (vorn) genießt die gemeinsame Probenarbeit auf Schloss Colditz. Quelle: Thomas Kube

Früher blieben die Jungs beim Jazz meist unter sich. Inzwischen machen die jungen Frauen bereits ein Drittel aus. Trompeterin Jannicke Hagen ist 23 und studiert an der Musikhochschule in Dresden. Sie genießt die Zeit in Colditz: „Musik früh, mittags, abends – und weil wir dazu Bock haben, gibt’s noch eine Session on top.“

Akademie mit striktem Hygienekonzept

Selbst wenn sie unter sich sind, halten die jungen Leute die Abstände ein. Nichts bleibt dem Zufall überlassen: Die Mehrbettzimmer in der angrenzenden Europa-Jugendherberge sind immer nur mit maximal zwei Musikern belegt: „Das ist Bestandteil unseres strikten Hygienekonzepts“, sagt Organisatorin Ulrike Kirchberg.

Eine Nackenmassage der etwas anderen Art bekommt Trommler Valentin Steinle. Quelle: Thomas Kube

Sie lobt Herbergsvater Stefan Steinbach. Nicht zuletzt das leckere Essen und die Salatbar. Nur noch ein Drittel der Musiker esse Fleisch, die übrigen seien Vegetarier und Veganer. Als einzige Musikakademie bundesweit bietet Colditz täglich Übungen mit Sportwissenschaftler Ralf-Ulrich Mayer an: Dehnen, Atmen, Meditation.

Nichts wird dem Zufall überlassen. Quelle: Thomas Kube

Pianist Emmanuel Walther, Drummer Valentin Steinle, Hospitant Ben Scheibe und all die anderen Jugendlichen seien in höchstem Maße professionell, sagt Kirchberg: „Wir sind nun schon den sechsten Tag negativ. Das soll so bleiben.“ Von Normalität sei die Kunstszene aber noch weit entfernt: „In der Akademie gibt’s viele Absagen. Die Unsicherheit ist groß.“

Unlängst besuchte Ministerin Barbara Klepsch das Schloss. Sie sprach mit Vertretern der freien Kunstszene und sagte Unterstützung zu. Die Probenwoche des Jazzorchesters beweist: Die Musik lebt! Auch wenn beim Konzert in Leipzig statt 2500 Besucher nur 150 zugelassen sind. Ob sich das rechne? Nächste Frage ...

Von Haig Latchinian