Jeweils 200. Baby kommt in Grimma und Wurzen zur Welt

Wurzen/Grimma

Für die Eltern des kleinen Gustav ist das Glück perfekt: Aber auch für die Muldentalkliniken war die Geburt des kleinen Mannes ein besonderer Moment. Immerhin ist Gustav das 200. Baby, das in diesem Jahr im Kreißsaal Wurzen das Licht der Welt erblickte. Am vergangenen Samstag um 8.34 Uhr kam Gustav mit einem Gewicht von 3355 Gramm und einer Länge von 56 Zentimetern auf die Welt. Für Elisa und Carlo Bernhardt aus Wermsdorf ist es bereits das zweite Kind. Auch die dreijährige Tochter kam im Kreißsaal Wurzen zur Welt. Am Sonntag folgte auch im Kreißsaal Grimma die 200. Geburt. Baby Samar wurde um 21.05 Uhr mit 4100 Gramm und 54 Zentimetern geboren. Die Eltern Martha Kohl und Tom Thind sind überglücklich über die Geburt ihrer Tochter.

Geschäftsführer Schuffenhauer freut sich über 400 Geburten zur Jahresmitte

„Wir freuen uns, dass sich so viele werdende Eltern für eine Geburt in unseren Kreißsälen entscheiden und wir sie bei diesem besonderen Ereignis begleiten dürfen. 400 Geburten etwa zur Jahresmitte sind ein solides Zwischenergebnis für die Muldentalkliniken“, erklärt Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Lesen Sie auch:

Zum Vergleich: Am Standort Grimma zählten die Muldentalkliniken zum Jahresende 2017 noch 202 Geburten. „Die Schließung der Station für Geburtshilfe in Leisnig macht sich hier deutlich bemerkbar. Wir sind froh, dass wir werdende Eltern aus dieser Region auffangen können, um sie bei uns geburtshilflich zu betreuen“, so Pressesprecherin Beatrix Hundt.

Elterninformationsabende an Muldentalkliniken

Werdenden Eltern werden auch wieder Informationsabende vor Ort angeboten. Interessenten erhalten hier Informationen zu den Themen Geburtshilfe, Schwangerschaftsdiabetes, natürliche Geburt, Kaiserschnitt sowie Risiken für Baby und Mutter. Ein Team aus Kinderärzten, Gynäkologen und Hebammen steht Rede und Antwort und führt Paare durch den Kreißsaal. Anmeldungen zur Teilnahme am Elterninformationsabend sind über die Kreißsäle möglich.

Von sp