Jobcenter braucht neuen Leiter: Jörg Altmann verlässt Kreisbehörde

Landkreis Leipzig

In neue Hände wird das Kommunale Jobcenter (KJC) im Landkreis Leipzig gelegt. Grund: Der bisherige Leiter des Amtes verlässt die Kreisbehörde. „Jörg Altmann wird sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen“, bestätigte Landrat Henry Graichen ( CDU).

Der ausgewiesene Experte für Fragen rund um Arbeitsmarkt und Grundsicherung stand seit 2009 der Behörde mit Sitz in Grimma vor. Damals waren die Vorzeichen noch andere. Der damalige Muldentalkreis hatte sich für das sogenannte Optionsmodell entschieden und damit von Anfang an ein Höchstmaß an kommunaler Einflussnahme bei der Betreuung von Hartz-IV-Empfängern angestrebt. Im Leipziger Land indessen agierte mit der Arge eine Mischbehörde von Arbeitsagentur und Kreis. Seit dem Jahr 2012 lag die Betreuung der Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Leipzig dann komplett in kommunaler Hand. Heißt: Alle Aufgaben des Sozialgesetzbuches II wurden ohne die Bundesagentur für Arbeit bewältigt. Jörg Altmann hatte immer wieder den damit verbundenen Vorteil betont: Durch die kommunale Anbindung der Jobcenter, so der Verantwortliche, werde eine individuelle Begleitung der Betroffenen ermöglicht.

Gute Wirtschaftsentwicklung im Jobcenter angekommen

Altmann konnte zuletzt mit erfreulichen Fakten aufwarten. Auch im Kommunalen Jobcenter des Landkreises sei die gute Wirtschaftsentwicklung angekommen. Weniger Langzeitarbeitslose, so wenige Bedarfsgemeinschaften wie noch nie – lautete die Bilanz. Nach wie vor gelte allerdings die Einschränkung, dass sich viele im Jobcenter anstellen müssen, obwohl sie einer Beschäftigung nachgehen. „Rund ein Drittel der Leistungsbezieher hat ein Einkommen, braucht aber dennoch einen Zuschuss vom KJC“, schilderte Altmann unlängst. Ein großes Augenmerk galt unter der Führung des bisherigen Amtsleiters auch der Betreuung von Langzeitarbeitslosen. Einer seit 2019 geltenden neuen Gesetzgebung folgend, zahlt der Staat Arbeitgebern einen Teil des Gehaltes oder übernimmt sogar die kompletten Lohnkosten. Den Betroffenen stehen zudem Coaches zur Seite, um bei auftretenden Problemen sofort zu unterstützen.

Kreistag entscheidet über Nachfolger

Insgesamt sind im KJC derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, die Leistungsberechtigte betreuen. Zum Amt gehören vier Standorte in Grimma, Borna, Wurzen und Markkleeberg. Auf die extern ausgeschriebene Stelle hatten sich sieben Bewerber gemeldet. Dem Kreistag, der am 4. März über die endgültige Besetzung entscheidet, wird für den Chefposten Felix Baumeier vorgeschlagen. Dieser soll seine neue Funktion zum nächstmöglichen Termin antreten. Jörg Altmann wird an die Fachhochschule Erfurt wechseln. „Ich werde eine Professur für ,Recht der Sozialen Arbeit’ an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften antreten. Studierende als künftigen Nachwuchs bei freien Trägern, aber auch für die Öffentliche Verwaltung in verschiedenen Rechtsgebieten zu unterrichten, wird meine Aufgabe sein. Ich bleibe also dem Sozialen Bereich treu“, so Altmann.

Von Simone Prenzel