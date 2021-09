Jobs am laufenden Band: Oschatzer Agentur für Arbeit richtet Berufsmesse aus

Oschatz

Markus ist Schüler einer 6. Klasse an einer Oberschule in der Oschatzer Region. Seine berufliche Zukunft sieht er als Influencer. Auf die Idee kam er, weil er auf Youtube und in den sozialen Netzwerken entsprechende Kanäle verfolgt. Das Geschäftsmodell: Videos drehen, Produkte vorstellen und dann auch noch Geld dafür bekommen, ist für ihn und viele Gleichaltrige ebenso verlockend wie unrealistisch.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir brauchen junge Menschen, die in der Realwirtschaft verankert sind, die Elektriker, Zimmerleute oder einen Metallberuf erlernen wollen“, sagt Volkmar Beier, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Oschatz. Wer in naher Zukunft seine Schulzeit beendet und einen zukunftsträchtigen Beruft sucht, der wird am morgigen Sonnend bei der Ausbildungsmesse „Chance“ am Oschatzer Arbeitsamt fündig.

43 Unternehmen dabei

„Wir sind richtig froh, dass wir die Ausbildungsmesse in diesem Jahr nicht digital, sondern wieder als analoge Veranstaltung vor Ort anbieten können“, so Beier. Obwohl die Berufsberatung während der Pandemie-Zeit immer digital für Interessenten erreichbar war, sind mit der jetzigen Präsenzveranstaltung alle Beteiligten glücklich. „Wir bekommen von Schülern, Eltern und Lehrern widergespiegelt, dass so eine wichtige Entscheidung wie die Berufswahl nicht online entschieden werden kann, sondern auch persönliche Gespräch notwendig sind“, sagt Beier. Er räumt allerdings ein, dass die Veranstaltung am kommenden Sonnabend noch nicht im vollen Umfang an die Vorgängerveranstaltungen anknüpfen kann. „Wir haben in der Agentur und auch im Außenbereich 43 Unternehmen, Firmen und Behörden, die sich bei uns präsentieren. In guten Zeiten hatten wir die doppelte Beteiligung“, sagt der Pressesprecher.

Beleibte Ausbildungsberufe

An den Ständen werden vor allem Unternehmen aus dem Oschatzer Land beziehungsweise aus den Regionen Leipzig und Dresden zu finden sein. Jugendliche können dabei ein breites Spektrum der Dualen Ausbildung kennenlernen – begonnen von den traditionellen handwerklichen Berufen bis zu Berufen in der Informationstechnik, den Kaufmann im Onlinehandel. Zahlreiche Informationen und Ausbildungsbetriebe aus dem landwirtschaftlichen Bereich werden die Liste vervollständigen. Die sächsischen Handwerkskammern haben für dieses Jahre eine Liste der gefragtesten Handwerksberufe zusammengestellt. Steigendes Interesse der Jugendlichen gibt es demnach an Berufen wie Konditor, Zahntechniker und Metallbauer. Insgesamt betrachtet führen jedoch wie bisher Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Sanitär-Heizung-Klima-Techniker die Top-Ten der Ausbildungsberufe an.

Berufliche Möglichkeiten

Am Sonnabend, dem 18. September, wird von 9 bis 12 Uhr in der Agentur für Arbeit Oschatz, Oststraße 3 die Ausbildungsmesse stattfinden. Die „Chance“-Messe ist stark auf regionale Ausbildungsangebote ausgerichtet ein Schaufenster für die Unternehmen und die beruflichen Möglichkeiten in der Region. Beim Besuch der Messe ist auf die entsprechenden Hygienevorschriften zu achten.

Von Hagen Rösner