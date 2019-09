Jubiläum in Borsdorf – 125 Jahre Diakonissenhaus

Borsdorf

Der Name hat sich geändert, geblieben ist die Hilfe: Als „Erziehungsanstalt für gefährdete Frauen und Mädchen“ wurde vor 125 Jahren das heutige Diakonissenhaus Borsdorfgegründet. Anlass für die Einrichtung, am Sonnabend ein Herbstfest mit einem Tag der offenen Tür zu feiern. „Im Jahre 1894 zogen viele Leute vom Land in die Stadt und waren dort bisher unbekannten Versuchungen ausgesetzt“, erklärte Ursula Rudolph, die kommissarische Leiterin des Hauses. Das Borsdorfer Frauenheim nahm die jungen Frauen auf und richtete später auch ein Kinderhaus sowie eine Entbindungs- und Säuglingsstation ein. 1952 sei dann eine neue Zeit angebrochen: Die DDR habe alle Bereiche der Erziehung dem Staat übertragen,kirchliche Einrichtungen konnten sich ab dieser Zeit nur noch um Behinderte kümmern.

Einzelzimmer heute als Standard

Bis 1989 blieben die Frauen unter sich. „Erst nach der Wende zogen die ersten Männer ein“, weiß Rudolph. Bis dahin habe es noch Schlafsäle mit bis zu 20 Betten gegeben, heute seien Einzelzimmer der Standard. 1998 konnte das dreistöckige „Blaue Wunder“ eingeweiht werden, 2005 dann das Haus Sonnenschein für Schwerst- und Mehrfachbehinderte. 2011 kam schließlich das Haus am Viadukt hinzu. Heute zählt das Borsdorfer Diakonissenhaus unter anderem auch drei Außenwohngruppen. Ziel sei es dabei, die Selbstständigkeit der Menschen lange zu erhalten. Derzeit leben 132 Frauen und Männer in der Anlage, darunter auch 15 Diakonissinnen, von denen die letzte Mitte der Neunzigerjahre ihren aktiven Dienst beendete.

Problem Fachkräftemangel in Borsdorf

Heute wird die Pflege und Betreuung nicht mehr von Diakonissinnen gestemmt. Ist der so genannte Pflegenotstand ein Thema? „Es ist schwierig, Fachkräfte zu finden“, so Rudolph. „Schicht- und Wochenenddienst sind für viele wenig attraktiv. Neue Leute findet man schon, aber es dauert länger als noch vor Jahren, die freien Stellen zu besetzen“, so Rudolph.

Ausstellung zu Geschichte der Diakonissen in Borsdorf

Wer zurückblicken wollte, konnte sich eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Hauses ansehen. Die wurde gemeinsam mit dem Borsdorfer Heimatforscher Gerhard Otto auf die Beine gestellt. Schon ein paar Tage vor dem Herbstfest konnte Otto 120 Gäste bei einem Vortrag zum gleichen Thema begrüßen. „Glücklicherweise gibt es in der Überlieferung keine Lücken.“ Er erinnerte auch daran, dass zu DDR-Zeiten die Ausbildung im kirchlichen Bereich keine staatliche Anerkennung erhielt. „Wer hier in der Pflege lernte, konnte also später nie in einer staatlichen Einrichtung arbeiten.“

Bombastico in Borsdorf

Der Arbeit fürs Herz hat sich der Zirkus Bombastico verschrieben, der eine Woche lang mit einigen Bewohnern ein Programm auf die Beine stellte. Am Sonnabend wurde es den Gästen vorgeführt. „Das ist ein Traum, man kann hier eine unverstellte Begeisterung erleben“, freute sich „Zirkusdirektor“ Frederico. „Hier geht es nicht um Leistung, sondern um den Spaß.“

500 Tombola-Preise in Borsdorf

Für jede Menge Spaß sorgten auch Barbara Kuntzschke und Christiane Marhoffer. Die beiden hatten mit viel Mühe sage und schreibe 500 Tombola-Preise organisiert. „Wir haben überall nachgefragt“, so Kuntzschke. Der sechsjährige Dominic sicherte sich den Hauptpreis – einen riesigen Löwen, der einst als Fußballmaskottchen Goleo bekannt wurde.

Von Bert Endruszeit