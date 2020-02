Jugendliche krempeln in diesem Jahr in Mutzschen die Ärmel hoch

Machern/Mutzschen

Man schrieb das Jahr 2004, als die Junge Gemeinde Machern an der Leulitzer Kirche bei Sicherungsarbeiten half. Seitdem krempeln die jungen Christen jedes Jahr in einer Sommerferien-Woche die Ärmel hoch und unterstützen ein gemeinnütziges Projekt. Ohne einen Cent. Für dieses Jahr fiel die Wahl auf die Großküche in Mutzschen, die der vor einem Jahr gegründete Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ wieder wach küssen möchte. Das Work-Camp geht vom 16. bis 22. August über die Bühne. Noch können sich Freiwillige melden und im Sommer mit anpacken.

Energie und Entschlossenheit hat beeindruckt

Noch im alten Jahr hatten die Macherner die Camp-Bewerber für 2020 besucht. Die Kommune Sehlis erhielt den Zuschlag für 2021, der Mutzschener Verein kommt in diesem Jahr in den Genuss der Hilfe. „Uns beeindruckte, dass der Verein diese wichtige Location für Mutzschen wieder nutzbar machen möchte und mit wie viel Energie und Entschlossenheit dies passiert“, gibt André Rotter von der Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz zu Protokoll. „Hier helfen wir gern mit.“

Mutzschener Verein hatte auch Lockangebote

Beim Verein im Grimmaer Ortsteil ist man happy über die Zusage. „Wir haben uns sehr um das Work-Camp bemüht“, gibt Vereinschef Falk Zeuner zu verstehen. Dazu gehörte nicht nur eine ausführliche Beantwortung der Checkliste, auch einige Lockangebote hatte der Verein im Köcher. So dürfen sich die jungen Arbeiter, die in der einstigen Großküche übernachten werden, über tägliches Gratis-Eis freuen. Laut Zeuner gibt es an der wegen Brandschutzmängel geschlossenen Veranstaltungsstätte eine Vielzahl von Arbeiten zu erledigen – drinnen wie draußen. Was genau die Jugendlichen in der August-Woche machen werden, stehe jetzt noch nicht fest. Der Verein hat eine Arbeitsgruppe für das Projekt Großküche gegründet, die auch die anzugehenden Baumaßnahmen bespricht und koordiniert. In der Camp-Woche stellt er den Teilnehmern einen Betreuer zur Seite.

Wegen Brandschutzmängel geschlossen: die Großköche Mutzschen. Quelle: Frank Prenzel

Vorrangiger Zweck des Work-Camps sei es, Jugendarbeit zu machen, erläutert Kirchenmann Rotter. „Wir möchten Jugendliche zusammen bringen und ihnen Frei- und Erprobungsräume ermöglichen, damit sie Lebenserfahrung sammeln können.“ Man wolle auch zeigen, dass sich Christen „gern in die Gesellschaft einbringen“. Die Camps seit 2004 „lassen uns schon ein wenig stolz auf das Geschaffene blicken“, betont Rotter. Viele der unterstützten Projekte hätten sich gut entwickelt, etwa das Schulzentrum Großbardau oder der Speicher Seelingstädt.

Junge Leute und Firmen sollen sich bitte melden

Bei der Auswahl achten die Mach(ern)er darauf, dass das Projekt gemeinnützig ist, nicht im Geld schwimmt und mit einer Hauruck-Aktion sichtbar voran gebracht werden kann. Die Jugendlichen sollen in der Camp-Woche etwas lernen und den Erfolg ihrer Arbeit spüren. Ihnen soll aber auch vor Augen geführt werden, „dass nicht immer nur der finanzielle Ausgleich zählt, sondern man auch ohne Geld etwas bewegen kann“, so Rotter.

Junge Leute zwischen 14 und 30 Jahren, die sich am Camp in Mutzschen beteiligen wollen, können sich noch über die Hompage https://workcamps-machern.de/ anmelden. Die Organisatoren würden sich zudem über die fachliche Begleitung von Firmen freuen, „und sei es, dass sie einen Lehrling für die Zeit freistellen oder Werkzeuge ausleihen“, informiert Rotter. Möglich sei auch die Überweisung eines Geldbetrages. Für eine avisierte Freizeit-Offerte an die Teilnehmer wirbt die Kirchgemeinde ebenfalls: eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Wer so etwas vermitteln kann, solle sich bitte melden.

Von Frank Prenzel