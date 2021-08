Gerichshain/Wurzen

In der Nacht zum Freitag skandierte eine Gruppe Jugendlicher in einem Regionalzug von Gerichshain nach Wurzen lautstark nationalsozialistische Parolen. Laut Polizei verständigte eine Zeugin gegen zwei Uhr morgens das Präsidium. Ein Teil der etwa vier bis fünf Personen starken Gruppe stieg in Bennewitz aus. Die übrigen Jugendlichen beleidigten in Wurzen zudem den Schaffner, bevor sie den Bahnhof verließen.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung aufgenommen.

Von lvz