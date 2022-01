Jugendprojekt im Landkreis Leipzig: LPG, was soll das bitteschön sein?

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ausgedehnte Stallanlagen am Dorfrand, Betonsilos für gehäckselten Mais, mit Eternit verkleidete Tabakscheunen: Im Leipziger Südraum und im Muldental wie in vielen ländlichen Regionen Sachsens finden bauliche Zeugnisse aus der Zeit, als Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) die Dörfer prägten und veränderten.

Manche Bauten von damals sind verwaist und verfallen. Andere werden von Landwirtschaftsbetrieben, die Anfang der 1990er-Jahre neu entstanden oder sich umformierten, immer noch genutzt – so ausgestattet, dass sie den hohen Umwelt- und Tierwohlstandards entsprechen und nachhaltiges Produzieren ermöglichen. Das in Kohren-Sahlis verortete Projekt „Dörfer, Jugend, Geschichte – Jugendliche und Heimatforschende untersuchen gemeinsam das SED-Unrecht in ihrer Heimat“ will diese Liegenschaften und ihre Historie aufarbeiten und ins Blickfeld rücken.

Kampagne-Plakat für den „Sozialistischen Frühling auf dem Land“. Quelle: Verein

Jugendlicher Blick auf ambivalente Geschichte

„Der Blick auf die Geschichte der Landwirtschaft in der DDR offenbart Unrecht, das im Namen des SED-Regimes begangen wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung des Christlich-Sozialen Bildungswerkes Sachsen. „Unter dem Slogan ,Junkerland in Bauernhand‘ begann man nach dem Zweiten Weltkrieg, die Besitzer landwirtschaftlicher Großbetriebe zu enteignen und ihre Flächen zugunsten von Kleinbauern zu zerschlagen. Der von Zwang und Gewalt geprägten Bodenreform folgte bis zum Jahr 1960 die Kollektivierung von kleinen und mittleren Betrieben“, wird zusammengefasst.

Für die Einzelbauern, deren Höfe über Generationen hinweg in Familienbesitz waren, habe die Formierung von Genossenschaften den Verlust von Eigentum und Boden sowie ihrer Selbstständigkeit bedeutet. „Nicht wenige von ihnen flohen aus Verzweiflung in die Bundesrepublik oder nahmen sich das Leben. Für die Vertriebenen und Kleinbauern hingegen, denen oftmals die landwirtschaftliche Erfahrung oder die technische Ausstattung fehlte, trat durch den Eintritt in die LPG eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein“, heißt es weiter.

Interessenten gesucht für Mitarbeit

Anhand dieser ambivalenten Geschichte möchte der Bildungsträger Jugendliche motivieren, sich mit ihren Heimatregionen und -orten auseinanderzusetzen und damit eine stärkere Identifikation mit dem ländlichen Raum befördern. Neben der Durchführung einer Reihe von außerschulischen Veranstaltungen zur Vermittlung historisch-politischer Bildung steht die Begegnung und der intergenerationelle Austausch mit Jugendlichen, Zeitzeugen sowie Heimatforschenden in ausgewählten Dörfern und Kleinstädten im Fokus.

Es besteht die Möglichkeit, die Projektergebnisse in verschiedenen Formen wie Kurzvideos, Podcasts, kleinen Ausstellungen und über digitale Beteiligungsformate wie Apps zu präsentieren. Interessierte junge Menschen aus dem Landkreis Leipzig im Alter von 15 bis 20 Jahren sind unabhängig einer Vereins- und Religionszugehörigkeit willkommen, sich mit ihren Ideen in das Projekt einzubringen. Ebenso sind Pädagogen und Multiplikatoren der regionalen Kinder- und Jugendarbeit eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen.

Gefördert wird das Vorhaben von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sowie der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend erinnert“. Ansprechpartner im Landkreis Leipzig ist Clemens Philipp, Projektkoordinator am Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen. Das Büro befindet sich in Kohren-Sahlis unter dem Dach der Evangelischen Heimvolkshochschule (Telefonnummer 034344/6 48 12, E-Mail jugenderinnert@csb-miltitz.de).

Von Ekkehard Schulreich