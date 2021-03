Julia Schramm als Direktkandidatin in Neukieritzsch gewählt

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Der Kreisverband Die Linke. Westsachsen hat bei seiner Kreiswahlversammlung am Sonnabend in Neukieritzsch die Berlinerin Julia Schramm als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) nominiert. Die Publizistin und Bloggerin erhielt 65,4 Prozent der Stimmen und verwies damit ihre Gegenkandidaten Amar Günther (21,2) und Roland Steckel (11,5 Prozent) klar auf die Plätze. 52 Mitglieder nahmen an der Abstimmung teil. Eine Stimme war ungültig.

Julia Schramm wurde 1985 in Frankfurt am Main geboren und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Sie studierte in Bonn Politische Wissenschaft, Amerikanistik und Staatsrecht. Zuerst Vorstandsmitglied bei der Piraten-Partei, hat die 35-Jährige inzwischen bei der Linkspartei Anker geworfen und gehört dem neu gewählten Parteivorstand an.

Erfahrungen mit dem Berliner Politikbetrieb

Mit dem Berliner Politikbetrieb ist sie bereits vertraut und als Mitarbeiterin von Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch schon sehr nah dran an den Bundestagsdebatten, bei denen sie künftig selbst mitmischen will. Sie fühle sich geehrt, dass sie als Politikerin auch abseits der Hauptstadt wahrgenommen werde, erklärte Schramm vor den Zuhörern in der Neukieritzscher Parkarena.

Bekanntlich war der Kreisverband auf die Autorin und Bloggerin zugegangen und hatte sie gefragt, ob sie sich eine Kandidatur im Landkreis Leipzig vorstellen kann. Dass sie mit den regionalen Verhältnissen zwischen Grimma und Groitzsch noch nicht bis ins Detail vertraut ist, versuchte die 35-Jährige mit ihrer Bewerbungsrede wettzumachen. Sie sehe viele Chancen im ländlichen Raum, erklärte Schramm in Neukieritzsch. Corona, zeigte sich die Rednerin überzeugt, werde zu einer massenhaften Stadtflucht führen. Die Linke müsse dafür Sorge tragen, damit einhergehende negative Folgen abzufedern. „Wohin die Entwicklung führen kann, sieht man bereits im Speckgürtel von Leipzig.“ Hier würden die Immobilienpreise wie im Fall Markkleeberg explodieren. „Und es geht langfristig um die Frage: Wem gehört das Land?“ Und wie, thematisierte Schramm, ließen sich angesichts zunehmender Bodenspekulationen, der Diskussion um Wegerechte und Uferzugänge auch in Zukunft ausreichend öffentliche Räume für die Daseinsvorsorge sichern?

Die Kandidatin, die bereits Bücher über Bundeskanzlerin Angela Merkel („Fifty Shades of Merkel“) oder das Thema Hasskommentare im Netz („Es muss Liebe sein“) verfasst hat, versprach den Mitgliedern vollen Einsatz. „Der kommende Wahlkampf wird digital wie kein anderer und ich bin dafür gewappnet.“ Nichts könne allerdings Wahlkampf vor Ort ersetzen. Und sie sei bereit, „jede Kleingartenanlage und jeden Anglerverein zu besuchen, den wir auftreiben können.“

Schramm freut sich über Vertrauen des Kreisverbandes

Nach der Entscheidung erklärte die Berlinerin: „Ich freue mich über die Wahl zur Direktkandidatin und das Vertrauen des Kreisverbands. Zusammen wird das ein spannender Wahlkampf. Neben der Pandemie, die jetzt schon Verteilungskämpfe auslöst, bedeutet das Ende der Ära Merkel eine Zäsur.“ Schramm wolle helfen, die CDU in der Regierung abzulösen.

Von Simone Prenzel