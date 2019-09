Jung berät Alt: Neues Projekt in Bennewitz gestartet

Bennewitz

Wie kann das Leipziger Muldenland für junge Menschen attraktiv bleiben? Und wie können Akteure in Entscheidungspositionen die Auffassungen von Jugendlichen besser erkennen und in ihre Arbeit integrieren? Diesen und weiteren Fragen geht das Pilotprojekt Ju&Me nach – gesprochen you and me, auf deutsch du und ich, für das am Montag im Bennewitzer Rathaus die Auftaktveranstaltung stattfand. Dabei werden Jugendliche zu Mentoren ausgebildet und beraten Führungskräfte aus der regionalen Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Dauer des über Leader finanzierten Projektes: ein Jahr.

Muldenland und Wesermünde-Süd sind Partner

Entwickelt wurde das Konzept vom Regionalmanagement Leipziger Muldenland in Kooperation mit dem der Partnerregion Wesermünde-Süd. „Die ländlichen Regionen haben mit ähnlichen Problemen wie Abwanderung zu tun“, verdeutlichte Anke Persson von der Cluster Sozialagentur, die das Projekt umsetzt, das gemeinsame Interesse, den Dialog mit und die Beteiligung von Jugendlichen zu verbessern. „In unserer Entwicklungsstrategie haben wir diesen Anspruch schon zeitig verankert“, erinnerte Thomas Pöge, Stellvertretender Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG). Darin heißt es: „Die Menschen des Leipziger Muldenlandes werden durch Leader unterstützt und beteiligt. Dabei werden insbesondere Jugendliche in die Gestaltung von Ort und Region eingebunden.“

Fachkräftemangel setzt Kreativität frei: Jugendarbeit angesagt

Wie so etwas aussehen kann, hatte der Bennewitzer Bürgermeister und LAG-Vorsitzende Bernd Laqua (parteilos) im niedersächsischen Loxstedt beobachtet. Hier hatten Jugendliche für beziehungsweise gegen zwei Leadervorhaben argumentiert. „Ich war erstaunt, wie sie dort in die Verantwortung genommen werden“, sagte Laqua. Für ihn ist Jugendarbeit zur Zeit ein wichtiges Thema – nicht nur in Hinblick auf demokratische Entscheidungsprozesse. Es werden noch 18 Jahre vergehen, bevor die jetzt in die Kindereinrichtungen drängenden geburtenstärkeren Jahrgänge in Ausbildung und Produktion einsteigen, prognostizierte er. „Deshalb ist es wichtig, die heutigen Jugendlichen mitzunehmen“, unterstrich er mit Blick auf den Fachkräftemangel.

Mentoren zwischen 14 und 25 Jahren gesucht

Aber gerade dieser Teil der Zielgruppe des Projektes fehlte trotz Anmeldungen (noch) am Tisch. Die jugendlichen Mentoren sollten zwischen 14 und 25 Jahren alt sein. „Alle Teilnehmenden erhalten interessante Einblicke in Politik, Kultur und Wirtschaft sowie in Entscheidungsstrukturen in ihrer Region und können die Jugendsicht an wichtigen Stellen vertreten“, warb Anke Persson. „Vor allem suchen wir digital Natives, denn die reiferen Semester haben vor allem Fragen zur Digitalisierung.“

Aber obwohl die Jugendlichen in dem Projekt die Experten sind, heiße das nicht, dass sie alles gleich wissen müssen, trat sie eventuellen Berührungsängsten entgegen. Der Prozess ist eine Entdeckung für beide Seiten. Am Projektende gibt es ein Zertifikat, das für den weiteren Lebenslauf verwendet werden kann.

Personalchef der Sparkasse Muldental zeigt Interesse

Aufgeschlossen, über eigene Positionen nachzudenken, und neugierig für das Projekt zeigte sich unter anderen Sven Graupner, Personalleiter der Sparkasse Muldental. „Mich interessiert die Jugendsicht zum Beispiel zur Attraktivität des Berufsbildes Bankkaufmann, denn die Bewerberzahlen sind rückläufig, aber auch zu Arbeitgeberattraktivität und Digitalisierung.“ Anna-Luise Conrad, Ausbildungsleiterin im Landratsamt, und Anne Zapf, Ausbildungsleiterin bei der DB Netz AG, die 400 Azubis in Mitteldeutschland betreut, hatten ähnliche Beweggründe nach Bennewitz geführt.

Zwei Personen mit verschiedenen Erfahrungshorizonten

Als Mentee erhalten sie direkt von der Zielgruppe eine Eins-zu-Eins-Beratung. „Es ist ein Austausch zwischen zwei Personen mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont“, betonte Persson den wechselseitigen Prozess des Gebens und Nehmens. Denn auch der Mentor findet Gelegenheit, seine Sicht kritisch zu hinterfragen und bisher nicht wahrgenommene Problemlagen kennen zu lernen. Am Ende steht ein gemeinsamer Workshop der Partnerregionen, „um auch von dem zu profitieren, was die anderen gelernt haben“, so Persson.

Von Ines Alekowa