Junge Eichen für den Polenzer Kirchenwald

Brandis/Polenz

Wo sind die elf Grad, die die Wetterfrösche versprochen haben? Stattdessen nieselt es aus grauem Novemberhimmel. Die Schafe am Bahndamm Brandis-Ammelshain kuscheln sich gegen die Kälte zusammen. Trotzdem kommen am Samstagvormittag einige auch richtig ins Schwitzen. Unweit des Brandiser Waldbades, in Verlängerung der Polenzer Straße Am Teich, haben ein Dutzend Jugendliche und einige Erwachsene zu Spaten und Erdbohrer gegriffen. Sie bringen junge Eichen in den Boden. Der ist an dieser Stelle des Kirchenwaldes eine Herausforderung – der pure Lehm und steinhart. Gut, dass Kirchenvorstand (KV) Ingrid Böhme einen Korb mit heißem Tee und Keksen zur Stärkung vorbei gebracht hat.

Fünf Hektar Laubwald in Kirchenbesitz

Es ist bereits der zweite Arbeitseinsatz. In der Woche zuvor, erzählt Pfarrer Christoph Steinert, der, ausgerüstet mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen, mit gutem Beispiel vorangeht, wurden auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Areal die Brombeeren gerodet, die sich hier breit gemacht hatten, und Schlehen als Begrenzung gepflanzt. Jetzt gilt es, insgesamt 400 junge Eichen in vorbereitete Furchen zu setzen. „Es ist seit bestimmt zehn Jahren das erste Mal, dass wir aufforsten“, sagt Steinert.

Kleine Gewinne durch Holzverkauf

Die Kirchgemeinde Polenz beziehungsweise Brandis-Polenz nennt an dieser Stelle schon seit Jahrhunderten etwa fünf Hektar Laubwald, in dem vor allem Eichen dominieren, ihr Eigen. Die Empfehlung der Naturschutzbehörde, auch die lichte Stelle mit Eichen zu besetzen, lag deshalb nahe. „Großen Gewinn bringt der Wald nicht“, sagt der Pfarrer. „Vergangenes Jahr ist durch Holzverkauf ein bisschen was in die Kasse gekommen, aber davon haben wir jetzt die Setzlinge und den Zaun, der sie vor Wildverbiss schützen soll, gekauft.“ Doch Gewinn stehe auch nicht im Vordergrund. „Es geht vielmehr darum, dass wir einen Beitrag zu einer gesunden Umwelt leisten“, betont er. „Was wir hier machen, kommt der übernächsten Generation zugute“, pflichtet ihm Alexander Germer, einer der erwachsenen Helfer, bei.

Landwirt kümmert sich um den Kirchenwald

Daraus entstand auch die Idee, die Konfirmanden an der Aktion zu beteiligen, die Vorstandsmitglied Martin Dorn, der sich als Landwirt seit vielen Jahren mit um den Kirchenwald kümmert, vorbereitet hatte. Das Echo blieb nicht aus. Heute haben Jonas Germer (14), Max Heinold (13) und Julian Sedlaczek (13) zum Spaten gegriffen. Auch Emilie Hellwig (13) hat sich wie ihre Freundinnen Lilly Krüger (13) und Xenia Lindner (14) freiwillig gemeldet. „ Greta Thunberg würde sich freuen“, lacht sie. Aber anstatt auf die Straße zu gehen, zieht es Lilly vor, „lieber im Kleinen anzupacken“ und ganz konkret was für das Klima zu tun. Gemeinsam hat das Trio schon 40 Setzlinge eingegraben. Für ganz hartnäckigen Boden haben sie Papa Torsten Krüger in die Gruppe geholt.

Erinnerung an Waldgottesdienste

Der Älteste in der Runde und schon zum zweiten Mal dabei ist jedoch Klaus Schulze (62). „Ich bin gern in der Natur“, sagt das Mitglied im Kirchenvorstand und erzählt von den Waldgottesdiensten, die hier in den 1990ern gefeiert, dann aber wegen des großen Aufwandes wieder aufgegeben wurden. Dann wendet er sich dem nächsten Setzling zu. Was aus ihm einmal werden könnte, lassen die mächtigen Eichen ahnen, die die aufgeforstete Fläche säumen.

Von Ines Alekowa