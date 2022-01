Junge Familie verwirklicht im Landkreis Leipzig Traum vom eigenen Bauernhof

Geithain/Dölitzsch

Die kleine Geschichte „Ich werde Bauer und trinke meine eigene Kuhmilch“ wird immer wieder gern zu Familienfeiern herausgekramt. Christian Kuhnitzsch ist sein Lächeln ins Gesicht geschnitzt, wenn er diese Anekdote erzählt. Bereits als kleiner Junge träumte er davon, seinen eigenen Bauernhof zu besitzen. Mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit Schafen und Kühen. Jetzt lebt der 31-Jährige, der aus Wenigossa bei Geithain stammt, seinen Traum in Dölitzsch bei Narsdorf.

Als der kleine Christian von seinem Bauernhof schwärmte, hatten seine Eltern und Großeltern immer ein Lachen im Gesicht. So nach dem Motto: Das wird schon. Als er dann seinen Hof fand, wichen die Lachfalten und wuchsen zu Sorgenfalten aus. Wird er das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Gleich mehrere Fragen schwirrten in den Köpfen herum.

Suche nach dem Lebensmittelpunkt

Aber Christian Kuhnitzsch verwirklicht seinen Traum nicht allein. Der junge, schlanke Mann weiß von Beginn an seine Frau hinter sich. „Wir sind schon lange zusammen. Und auch ich wollte so leben wie Christian“, erzählt Janine Kuhnitzsch. Die Geithainerin und der junge Mann lernten sich sehr zeitig kennen, verliebten sich und suchten seither gemeinsam nach ihrem Lebensmittelpunkt.

Quelle: Thomas Kube

Immer wenn sie in der Heimat unterwegs waren, hielten sie Ausschau nach Höfen. „Ich wollte nie in einem neu gebauten Haus leben“, berichtet der diplomierte Agrarwirt. Kerzengerade, auf dem Reißbrett entwickelte Wände seien nichts für ihn und seine Frau. Ein Haus müsse Geschichte ausstrahlen. Es muss ein Leben vor dem jetzigen haben.

Freunde halten Ausschau

Nach einigen gescheiterten Versuchen, das Passende passend zu machen, wurden sie dann in Dölitzsch fündig. 2015 waren sie mit dem Rad unterwegs, sahen den Hof mitten im Ort, der komplett unter Denkmalschutz steht. Dort, wo das schnelle Leben vorbeizurauschen scheint, wo kein Durchgangsverkehr herrscht, abseits jeder Hektik – steht der Vierseithof zum Verlieben.

Damals lebte dort noch ein älterer Mann mit seiner Schwester. Aber der Hof stand zum Verkauf. „Freunde von uns hatten auch schon immer für uns Ausschau gehalten und uns Bescheid gesagt“, erinnert sich Janine, die als Grundschullehrerin in Rochlitz arbeitet und in Geringswalde ihr Referendariat absolvierte. Auch wieder mit ein paar kleinen Hindernissen wurden sich die Beiden mit dem Verkäufer einig.

Verrückt sein gehört dazu

„Letztlich war es davor bei den anderen auch immer eine Preisfrage. Aber hier hat dann alles gepasst.“ Seit nun mittlerweile fast sechs Jahren sind Christian und Janine stolze Eigentümer eines Vierseithofes. Der stammt aus dem 18. Jahrhundert. Verströmt also gelebte Geschichte. Wer es etwas negativer sehen will: Das Ding ist schief, und es muss unheimlich viel restauriert werden.

Rico Heinich und Thomas Kuhnitzsch (r.) helfen ihren Kindern beim Ausbau wo es nur geht. Quelle: Thomas Kube

„Na klar, sagen auch unsere Freunde und die Familie, ihr müsst doch komplett verrückt sein“, erzählt die einstige Geithainerin, die viele dort unter ihrem Mädchennamen Heinich kennen. Um seinen Traum zu leben, braucht es diesen jugendlichen Leichtsinn, diese Unbekümmertheit, eben diesen Mut. Und ja, man muss auch ein bisschen verrückt sein.

Gesamte Familie steht hinter dem Projekt

„Wir sind hier von den Dölitzschern unwahrscheinlich herzlich aufgenommen wurden“, erzählen unisono Janine und Christian, die mittlerweile Eltern von zwei Jungen – Moritz (sechs Jahre) und Fritz (zwei Jahre) - sind. Was aber noch viel wichtiger ist, die gesamte Familie steht hinter dem Projekt. Denn um den unter Denkmalschutz stehenden Vierseithof zu sanieren, braucht es viele Hände und unendliches Wissen um die fachgerechte Ausführung.

Das Ehepaar Christian und Janine Kuhnitzsch baut in jeder freien Minute am Wohnhaus. Quelle: Thomas Kube

„Jedes Wochenende ist bei uns Trubel. Dann kommen mein Schwiegervater, mein Vater, Oma und Opa und helfen alle“, sagt der stolze Eigentümer. Mittlerweile wohnen er, seine Frau und die zwei Jungen in einem schon ausgebauten Teil des Wohnhauses. „Wenn wir dann mal 80 sind, wollen wir vor unserem Haus sitzen und in die Sterne schauen“, antwortet Christian auf die Frage, wann alles mal fertig sein soll.

Balken fürs Fachwerk selber schneiden

Familie Kuhnitzsch will sich keinen Druck machen. Realistisch betrachtet werden sie mindestens noch drei Jahre mit den Handwerksfirmen zusammen bauen, bis das gesamte Wohnhaus saniert ist. „Wir müssen uns ja auch an Auflagen halten und wollen alles so originalgetreu wie möglich sanieren.“ Dafür schaffte er sich sogar ein kleines Sägewerk an, um aus den im eigenen Wald gefällten Fichten Balken und Spulstöcke für das Fachwerk zu schneiden.

Christian Kuhnitzsch und Gerhard Gesell (r.) im eigenen kleinen Sägewerk. Quelle: Thomas Kube

„Wenn man selber so viel macht und sieht, was dahinter an Arbeit und Leistung steckt, ist man besonders stolz darauf“, sagt Christian Kuhnitzsch, der mittlerweile auch Schafe und Kühe auf seinem Bauernhof hält. Hinzu kommt, dass die Familie fachgerecht vom Denkmalschutzamt unterstützt wird. Denn dieser einige hundert Jahre alte Hof kann nur unter strengen Regeln und mit Zuschüssen vom Freistaat aufgebaut und restauriert werden.

Jeder Sanierungsschritt wird dokumentiert und festgehalten. Sämtliches ausgeschüttetes Fördergeld ist an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. „Es ist nicht immer leicht, alle Vorschriften einzuhalten. Wir haben aber sehr gute Unterstützung durch unsere Bearbeiterin“, fügt der Bauherr an, dem jede Minute wichtig ist, um seinen Traum vom Bauernhof und der eigenen Kuhmilch weiter Wirklichkeit werden zu lassen.

Von Heiko Stets