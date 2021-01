Junge Leipzigerin geht auch im Winter in Naunhof baden

Naunhof

Dichtes Schneetreiben, winterliche Temperaturen, ein idyllisches Gewässer – diese Aussichten zogen am Wochenende zahlreiche Spaziergänger an den Naunhofer Moritzsee. Ob kleine Schneeballschlacht oder großer Spaziergang um den kompletten See, jeder fand hier sein winterliches Vergnügen.

Splitterfasernackt in den See hinein

Nicht alle hielten Abstand zum Wasser. Die Leipzigerin Ina lief nicht nur einmal quer durch die verschneite Landschaft, sondern sprang kurzerhand splitterfasernackt in den Moritzsee. Nicht ungewöhnlich für die junge Frau. „Ich jogge etwa zweimal die Woche hier um den See und springe anschließend ins Wasser.“

Zur Galerie Die Landschaft am Naunhofer Moritzsee lockt auch im Winter Ausflügler an: Familien, Spaziergänger und Sportler.

Eine langjährige Eisbaderin ist sie aber nicht. „Ich mache das erst seit rund zwei Jahren. Wenn man das regelmäßig durchzieht, ist die Wassertemperatur überhaupt kein Problem.“ Lange Runden durchs kühle Nass zieht sie aber nicht, ein paar entspannte Momente bis zum Hals im Wasser reichen ihr vollkommen aus. „Und ich behalte im Wasser immer meine Strümpfe an“, verrät sie ihren Geheimtipp.

Familien-Spielplatz in winterlicher Natur

Monika Wende kommt mit ihrem Begleiter regelmäßig zum Spazieren an den Moritzsee. „Wenn sich hier im Herbst die Bäume auf dem Wasser spiegeln, das sieht so idyllisch aus.“ Andere Seen in der Region könnten da nur schwer mithalten. „Hier ist ja überall Wald drumherum, das ist einfach schön. Bei passendem Wetter kann man sich auch mal auf eine Bank setzen und einfach nur schauen.“ Ein Ausflugsziel ist der See für die beiden zu jeder Jahreszeit.

Erste Entdeckungstour am Naunhofer See

„Das war heute unser erster Besuch hier am See“, verrieten Natalie und Michael, die mit ihren Kindern Hanna und Lara auf Entdeckungstour gingen. „Ich habe mir das vor einer Woche bei einem Fahrradausflug angesehen und dann zum nächsten Ausflugsziel erklärt“, so Michael. „Wir haben den See in anderthalb Stunden einmal komplett umrundet – ohne Schlitten.

Auf dem letzten Stück haben wir unsere Kinder dann getragen. Und wir sind den Schneehang runter gekullert. Es war für die Kinder sehr abwechslungsreich. Wir haben eine Piratenfahne entdeckt, Schwäne beobachtet, Steine ins Wasser geworfen und sogar einen Angler gesehen.“

Früher schon Schlittschuh auf dem See gelaufen

Für Eva und Rolf Handrow ist der Moritzsee zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. „Meistens machen wir hier die komplette Seerunde. Und heute ist es ja richtig winterlich, das wollten wir uns einfach nicht entgehen lassen.“ Die beiden haben den See auch schon mehrfach komplett zugefroren erlebt und sind hier Schlittschuh gelaufen.

„Das wird 1978/79 und dann noch mal 1987 gewesen sein“, vermuten sie. „Das Eis war damals richtig dick, und man konnte tief nach unten schauen.“ Im Sommer fahren die beiden immer wegen der Ruhe und des klaren Wassers nach Naunhof. „Es sind ja heutzutage wesentlich weniger Badegäste als früher hier. Das Angebot an Seen ist rund um Leipzig mittlerweile sehr groß, da entzerrt sich das alles. Wir genießen dann immer den Sonnenuntergang direkt am Wasser.“

Von Bert Endruszeit