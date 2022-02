Junge Musikschüler musizieren in Böhlen mit Leipziger Symphonieorchester

Böhlen

Die Abschlussveranstaltung findet am 25. Juni statt. Dann stehen junge Talente der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig gemeinsam mit den Musikern des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) auf der großen Bühne im Kulturhaus Böhlen. Es ist der Abschluss einer speziellen Aktion zur Nachwuchsförderung der Bildungseinrichtung – der „Young Music Academy“.

Diese wurde möglich, weil die Musikschule vor zwei Jahren bei der Ausschreibung der Sächsischen Mitmach-Fonds einen Förderpreis in Höhe von 30 000 Euro gewann. Dieser Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Strukturwandels in den Braunkohleregionen, bei dem pro Jahr mehr als drei Millionen Euro für 500 Projekte zur Verfügung standen, wird inzwischen im neuen „Simul+Mitmachfonds“ des Freistaates fortgesetzt.

Neues Angebot an den Grundschulen

Das Preisgeld war nach Angaben von Musikschulleiter Tilman Deutscher die finanzielle Grundlage für die „Young Music Academy“. Diese unterstützt einerseits besonders aktive Musikschüler. Und außerdem konnte damit ein neues musikpädagogisches Angebot an fünf Grundschulen im Landkreis installiert werden.

Der Sitz der Musikschule im Landkreis Leipzig in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Verzögerung wegen der Pandemie

Ursprünglich sollte die Arbeit der „Young Music Academy“ schon früher beginnen. Das war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Jetzt aber erhalten etwa 50 junge musikalische Talente, die bereits eine mehrjährige Ausbildung an der Musikschule hinter sich haben, einen speziellen Unterricht. Für diese Mädchen und Jungen gibt es an Wochenenden Workshops, bei denen sie unter anderem in Orchesterleitung unterrichtet werden und Ausbildungstraining erhalten.

Unterricht für 100 Grundschüler

Zudem werden etwa 100 Grundschüler in Beucha, Großpösna, Regis-Breitingen, Frohburg und Geithain ein halbes Jahr lang erstmals an Instrumenten wie Trompete, Klarinette, Violine und Fagott sowie Blockflöte und Gitarre unterrichtet. Den Schülern war das Angebot zuvor im Rahmen des Musikunterrichts vorgestellt worden, so der Musikschulchef.

Es handle sich dabei um „ein gebührenfreies Einstiegsangebot in Form von Gruppenunterricht“, so Deutscher weiter. Nach einiger Zeit dürfen sie dann ihre Fortschritte zusammen mit anderen Musikschülern auf sogenannten offenen Bühnen präsentieren.

Konzert in Böhlen

Vor allem sind sie dann am 25. Juni im Böhlener Kulturhaus bei der gemeinsamen Veranstaltung mit dem LSO mit von der Partie. Einige Schüler sollen an diesem Tag auch mit im Orchester sitzen. Zudem ist nach Angaben des Musikschulleiters vorgesehen, dass eine Schülerin das Orchester dirigiert.

Von Nikos Natsidis