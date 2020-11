Junge Wurzener machen Film über den 9. November 1938

Wurzen

Zeitlebens hatte er nie wieder etwas über Wurzen erzählt. Er schwieg bis zuletzt. Und doch nahm er das Geheimnis nicht mit ins Grab. Was weder Kinder noch Enkel wussten: Der in frühen Jahren nach England geflohene Hans Luchtenstein vertraute seine Erinnerungen einem Diktiergerät an. Erst lange nach seinem Tod stießen die Nachfahren auf jene besprochenen Tonbänder. Die Aufnahmen wurden nun Grundlage für einen Film. Mitglieder der Jungen Gemeinde arbeiteten ein Dreivierteljahr daran. Beim Friedensgebet am 9. November im Dom hatte er Premiere.

Tochter überreicht Wurzenern einen Mitschnitt

Keren Ludlow, die in England lebende Tochter von Hans Luchtenstein, die vor zehn Jahren via Internet zufällig vom Wurzener Stolpersteinprojekt erfahren hatte, war inzwischen mehrfach in der Heimat ihres Vaters. Bei einem ihrer Besuche überreichte sie den Aktivistinnen Gabi Kirsten und Ulrike Ernst einen USB-Stick mit dem späten Vermächtnis des 2005 verstorbenen Vaters. „Das Dokument übersetzten wir mit viel Aufwand ins Deutsche und bauten Kernsätze in unseren Film ein“, sagt der 25-jährige Fabian Hanspach. Er ist Pädagoge der Kirchgemeinde.

Beim Friedensgebet im Dom wurden Porträts einstiger Wurzener Juden gezeigt. Quelle: privat

Zusammen mit Jonas Luge, Anna Krüger, Katharina und Magdalena Heine, Carl Schumann, Frieda Vogel sowie Mia Neustadt beschäftigte er sich intensiv mit der Jugend von Hans Luchtenstein: „Was damals geschah, ist für uns 14- bis 21-Jährige unvorstellbar“, sagen die Macher. „Während wir uns auf das Abi vorbereiten, musste sich Hans als 18-Jähriger von seinen Eltern für immer verabschieden. Er sah sie und seine Heimatstadt Wurzen nie wieder.“ Alles hatte seinen Ausgangspunkt an jenem 9. November 1938.

Schicksalhafter 9. November in Wurzen

Die Nazis verwüsteten das Kaufhaus von Hedwig und Hugo Luchtenstein in der Jacobsgasse. Damit nicht genug: Die Familie musste das angerichtete Chaos auf Anweisung von oben selber wieder bereinigen: Scherben aufkehren, Auslagen einsammeln. Hans war zu der Zeit in Berlin, wo er die Handelsschule besuchte. Als er von den „Problemen“ in Wurzen hörte, setzte er sich sofort in den Zug und fuhr heim. Zusammen mit seinem Vater und dem etwas älteren Bruder Walter landete er kurz darauf im Gefängnis, das sich im Schloss befand.

Die Brüder Hans (l.) und Walter Luchtenstein in Wurzener Kinderjahren. Quelle: privat

Vater Hugo wurde in den Hausarrest entlassen, Bruder Walter nach Sachsenhausen überstellt, Hans selber durfte wieder nach Berlin. Wochen später fiel ihm beim Umsteigen in Leipzig ein gebrochener, hagerer alter Mann ins Auge. Der kommt bestimmt aus dem KZ, dachte sich Hans. Erst bei näherem Hinsehen stellte sich heraus: Der bemitleidenswerte Greis vom Bahnhof war sein Bruder. Diese Sequenz des Films, darüber waren sich die Besucher des Friedensgebetes einig, gehört zu den ergreifendsten.

Hans Luchtenstein ist beim D-Day dabei

1939 folgte Hans seinem Bruder nach England. Zuvor verabschiedete er sich von den Eltern, die nach der Pogramnacht in Berlin Schutz suchten. 1941 wurden sie ins Ghetto Litzmannstadt deportiert und im Folgejahr im Vernichtungslager Kulmhof umgebracht. Hans, der sich in England fortan John Ludlow nannte, trat in die britische Armee ein und war bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei. Wie sein Bruder lebte er bis zuletzt auf der Insel, beide gründeten Familien und wurden über 80 Jahre alt.

Heinrich-Heine-Straße 3, vormals Fischerstraße 1, ehemaliges Wohnhaus der jüdischen Familie Luchtenstein. Quelle: Klaus Peschel

Die Junge Gemeinde legte sich eine Kamera zu, ließ Drohnen steigen und meisterte die Videobearbeitung: „Es war nicht leicht, die Untertitel in die Bilder zu montieren“, sagt Hanspach. Für ihn sei die Schlüsselstelle des Films, als Hans von den anständig gebliebenen Wurzenern berichtet: „Auf der Straße hätten damals Hunderte gestanden. Die bei den Einheimischen beliebte Familie habe das Gefühl gehabt, die Menschen wollten sie beschützen.“ Pfarrer Alexander Wieckowski lobt den 20-minütigen Film. Er habe die Anwesenden des Friedensgebetes tief bewegt.

„Unsere Tante Hiltrud!“

Fabian Hanspach besuchte in London extra Eve, die Nichte von Hans Luchtenstein. Hanspach hatte sie 2013 in Wurzen kennen gelernt. Damals wurden in der Stadt die Stolpersteine für deren Großeltern verlegt. Bei einer Führung durch den Ort stieß Eve in der Wenceslaigasse auf weitere Stolpersteine, auch auf den von Hiltrud Helft: „Unsere Tante Hiltrud!“ Bis zu dem Tage wusste Eve nicht, dass Hiltrud aus London ursprünglich auch Wurzenerin war. Eve hatte sich stets an die Weisung ihrer Eltern gehalten, Tante Hiltrud nie nach früher zu fragen.

Von Haig Latchinian