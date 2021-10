Junger Mann bedroht 54-Jährigen in Wurzen mit einem Schwert

Wurzen

Ein 24-jähriger Deutscher hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf dem Marktplatz einen 54-Jährigen mit einem Schwert bedroht. Wie die Polizei informierte, kam es in einer Gaststätte zwischen den beiden zu einem verbalen Streit. Daraufhin verließ der junge Mann das Lokal und kehrte kurze Zeit später zurück. Als sein Widersacher daraufhin die Gaststätte verließ, verfolgte ihn der 24-Jährige, zog dabei ein Schwert und rannte ihm hinterher. Durch das couragierte Eingreifen von Augenzeugen konnte Schlimmeres verhindert werden. Sie überwältigten den Täter und alarmierten die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Beamten beschlagnahmten die Waffe und brachten den Beschuldigten, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, ins Zentrale Polizeigewahrsam. Am Sonntag wurde der 24-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der junge Mann muss sich nunmehr wegen Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Gewalt sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von kub