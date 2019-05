Borsdorf

In Borsdorf hat es am Montagnachmittag in der Küche einer Wohnung gebrannt. Grund war ein unsachgemäß verlegtes Elektrokabels, das der 55-jährige Mieter nachträglich in der Küche eingebaut hatte. Dadurch geriet eine unter Putz verlegte Steckdose in Brand.

Der Mieter erzählte, dass er sich mit seiner Familie in der Küche aufhielt, als plötzlich ein lautes Geräusch zu vernehmen war, das von der Steckdose aus der Küchenzeile stammte. Außerdem schossen Flammen aus der Dose hervor. Gleichzeitig war über diese Stromleitung der Wasserkocher in Betrieb.

Ehefrau rief in Borsdorf die Feuerwehr

Der Familienvater schaltete sofort den Strom am Sicherungskasten ab und versuchte das Feuer zu löschen. Da es nicht gelang, rief seine Frau die Feuerwehr und informierte die Anwohner des Hauses, die dieses umgehend verließen.

Schon wenig später trafen die Kameraden ein und löschten das Feuer, so dass es sich nicht über die Küche hinaus ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von LVZ/gap