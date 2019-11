Kaffeerösterei öffnet in Macherner Orangerie

Machern

Der Duft frischer Kaffeebohnen steigt Ausflüglern ab sofort in Machern in die Nase. „Früher habe ich den Kaffee einfach so nebenbei getrunken, sieben bis acht Tassen am Tag“, berichtet Holger Kirst, Inhaber der gleichnamigen Kaffeemanufaktur. Seit kurzem ist die kleine Privatrösterei in der Macherner Orangerie am Schlossplatz 3 beheimatet. Gedankenlos nippt der Hausherr längst nicht mehr an der Tasse. „Kaffee zubereiten ist eine Wissenschaft“, versichert Holger Kirst nach etlichen Fortbildungen und einigen Jahren Erfahrung, die der gebürtige Eilenburger inzwischen an der Röstmaschine gesammelt hat.

Auf die Herkunft der Bohnen kommt es an

Noch vor einigen Jahren hätte er sich selbst nicht vorstellen können, dass es beim Kaffeerösten auf jede Minute, auf kleinste Details, besonders aber auf die Herkunft der Bohnen ankommt. Nach einem Studium der Automatisierungstechnik war Kirst 26 Jahre als Banker tätig. In der Finanzmetropole Frankfurt am Main, aber auch anderen deutschen Großstädten. Letzte Station war die Kaffeestadt Hamburg, in der der 53-Jährige auf den Geschmack kam. „Hier habe ich meine Leidenschaft für Kaffee entdeckt“, berichtet der Unternehmer. Insbesondere in der Hamburger Speicherstadt gibt es gute Kaffeeröstereien. Der Ort gilt als einer der wichtigsten Umschlagplätze für Kaffee überhaupt. Dort habe er in die Materie hineingeschnuppert. „Später bin ich bei einer bekannten Gilderösterin in Stendal in die Lehre gegangen.“

Röstseminare und Veranstaltungen geplant

Inzwischen ist es Holger Kirst, der anderen das Einmaleins der Kaffeekunde beibringt. „Mein Konzept beruht vor allem darauf, Röstseminare und Veranstaltungen anzubieten. Die Gäste sollen nicht nur live miterleben, wie die Bohnen geröstet werden, sondern sie anschließend auch verkosten.“ Schlürfen ist dabei ausdrücklich erlaubt.

Die Nase von Holger Kirst testet den frisch gerösteten Kaffee. Quelle: Thomas Kube

Was macht nun einen guten Kaffee aus? „Industriekaffee wird bei bis zu 600 Grad und nur zwei bis drei Minuten geröstet.“ Die Bohnen aus dem Hause Kirst hingegen bekommen Zeit. „Ich röste bis maximal 200 Grad und 15 bis 18 Minuten.“ Dem Geschick des Rösters bleibt überlassen, wie das Produkt anschließend schmeckt, welche Aromen er herauskitzelt. Die Blicke der Orangerie-Besucher zieht dabei das neue Herzstück der Manufaktur – ein tonnenschwerer Trommelröster – auf sich. „In einem Gang kann ich hier zwölf Kilo Kaffee rösten.“ An das optimale Ergebnis testet sich der Kaffee-Fan dabei immer wieder aufs Neue heran. „Je länger man röstet, desto mehr Röst-Aromen entwickeln sich und desto weniger Fruchtnote bleibt.“ Die Geschmäcker sind dabei äußerst verschieden. „Dem einen behagt eher afrikanischer Kaffee, weil er eine fruchtigere Note hat. Nussige und schokoladige Noten kommen eher aus Brasilien.“

Beste Kaffeekirschen rund um den Äquator

Den Rohkaffee bezieht der Macherner aus Hamburg. „Wenn die frische Ernte im Hafen ankommt, treffe ich mich mit anderen Händlern zum Verkosten.“ Ausschließlich Spezialitätenkaffees rasseln anschließend in die Macherner Trommel, um das Herz der Kaffeesachsen zu erfreuen. Die Ware hat vorher einen langen Weg zurückgelegt. Die Bohnen stammen meist von kleinen Farmen und Plantagen rund um den Äquator. Ruanda, Peru, Guatemala, Brasilien, aber auch Jawa oder Sumatra gehören zum sogenannten Kaffeegürtel, in dem die besten Kaffeekirschen wachsen.

Am Wochenende lädt Holger Kirst erstmals zum Advent in die Orangerie ein. Einen riesigen Baum schmücken – wie kann es anders sein – Kaffeetassen.

Von Simone Prenzel