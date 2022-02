Kahlschlag an Ringelnatzhaus in Wurzen bringt Verein auf die Palme

Wurzen

Was ist nur im Stadthaus los? Obwohl noch immer der Protest wegen der Baumfällungen am Wasserturm nachklingt, tritt die Verwaltung bereits ins nächste Fettnäpfchen. „Die Bäume hinter dem Ringelnatz-Geburtshaus wurden gefällt, ohne uns zu informieren“, teilte der Ringelnatzverein mit. Dabei habe sich die Gemeinschaft schon in der Planungsphase der künftigen Parkanlage für den Erhalt des Grüns eingesetzt. Doch jetzt mussten die 130 Mitglieder aus der Lokalpresse erfahren, wie die Vorstellungen des Vereins zur Betreibung des Hauses durch die Fällung der Bäume Schaden genommen haben.

Der Vorstand findet angesichts des Kahlschlags deutliche Worte: „Obwohl Konstanze Neudert vom Fachbereich Baumanagement die Pläne damals vorgestellt und sich auch für die Wünsche des Ringelnatz-Vereins bezüglich der Freibühne eingesetzt hat, ist nun offenbar die Kommunikation gestört.“ Lesungen auf der schattigen Terrasse, Theater und Konzerte auf der Freilichtbühne am Nachmittag und frühen Abend – all das falle an Sommertagen nun aus, zeigen sich Vereinsvorsitzende Viola Heß und Vorstandsmitglied Gerlind Braunsdorf verärgert über die klammheimliche Fällaktion.

Ringelnatzverein fordert jetzt Antworten aus dem Stadthaus

„Denn der wichtigste Mitspieler – der angenehme Schatten alter, in Ruhe gewachsener Bäume – wurde einfach entfernt.“ Und das, so Heß und Braunsdorf, ohne Rücksprache mit dem Betreiber sowie den Anwohnern im Crostigall, ohne Verständnis für die sorgsam erarbeiteten Pläne und vor allem offenbar auch ohne Plan für eine Ersatzlösung. „Von der neuerlichen bitteren Pille für unseren Verein nach so langem Baustopp am Ringelnatz-Geburtshaus gar nicht zu reden.“

Eben deshalb verlangt der Verein vom Stadthaus Antworten auf die Fragen: Wann wurde festgestellt, dass die Bäume krank sind? Wer hat das festgestellt, und warum wurde nicht darüber gesprochen? Und vor allem: Warum ist keine Ersatzpflanzung vorgesehen? Jedenfalls wollen die Mitglieder das Fällen ohne Ersatz nicht hinnehmen, betont Heß.

Gähnende Leere nach dem Kahlschlag: Nur einen Tag nach den Protest am Wasserturm verschwanden auch die Bäume hinterm Ringelnatzhaus im Crostigall. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Unser Dankeschön geht erst einmal an alle, die mit uns gegen dieses Vorgehen protestieren. Und wir bitten sie, mit uns für die Pflanzung von Ersatzbäumen in angemessener Größe zu kämpfen. So schwer ist das gewiss nicht, vier schon etwas größere Bäume in die Erde zu setzen, die ohnehin für die Anlage des Ringelnatzparks gerade umgegraben wird. Eines Parks, wohlgemerkt, dem man nun die wenigen Bäume genommen hat.“ Darüber hinaus verlangt der Vorstand eine schnelle Lösung, da die Stadträte damals den Garten mit Bäumen beschlossen hatten. Wenn sie krank sind, müsse an gleicher Stelle Ersatz gepflanzt werden, fordert der Verein.

Kritische Worte: Inkompetenz und fehlende Kommunikation

Jedenfalls hoffen Heß und Braunsdorf im Namen der Mitglieder, dass die Parlamentarier auch auf die Umsetzung der von ihnen selbst beschlossenen Pläne bestehen. Ansonsten müsse die Kostenkalkulation geändert oder ein anderer Weg gefunden werden. Schließlich gebe es in den Kommunen einen Katalog von Ausgleichsmaßnahmen, um Ersatz für bei Bauvorhaben verlorenes Grün zu schaffen. Und bei dieser Gelegenheit ließe sich auch gleich die gestörte Kommunikation in Ordnung bringen, indem die Ausführung mit allen Betroffenen und interessierten Bürgern besprochen wird, merkt die Vereinsspitze an. „Allerdings tut Eile Not, schließlich soll der Park im späten Frühjahr dieses Jahres fertig sein.“

Erste Reaktionen nach dem erneuten Fauxpas der Stadtverwaltung ließen nicht lange auf sich warten. So äußerte sich Katrin Hussock, Vorstandsmitglied des Heimatvereins „Leben in Deuben“, im sozialen Netzwerk mit den Worten: „Wurzen ist echt der absolute Holzmeister. Von Inkompetenz in der zuständigen Verwaltungseinheit bis hin zu fehlender Kommunikation zu den ausführenden Firmen – Gründe dafür gibt es reichlich.“ Und Thomas Lange, berufener Bürger der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ im Finanzausschuss des Stadtrates, schrieb auf Facebook: „Ich habe das Gefühl, dass lieber schnell Tatsachen geschaffen werden sollen, bevor noch irgendjemand nach alternativen Lösungen fragt. Der Unmut über dieses Vorgehen wird größer. Wir als Initiative Bäume und Stadtgrün in Wurzen versuchen gerade, diesen Protest auf breitere Beine zu stellen.“

Lesen Sie dazu auch:

Streit um Baumfällung in Wurzen geht in die nächste Runde

Von Kai-Uwe Brandt