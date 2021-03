Kaiserstadt Wurzen: Wuchs Napoleons Enkel bei einem Schneider an der Mulde auf?

Wurzen

Wenn er Briefe verschickt, vermerkt er als Absender nicht einfach nur Name, Straße, Hausnummer und 04808 Wurzen. Stolz notiert er als Zusatz immer auch Napoleonstadt auf dem Kuvert. Denn er ist sich sicher: In dem Ort an der Mulde soll Joseph Eugen Napoleon Bonaparte aufgewachsen sein. „Der Enkelsohn seines Kaisers in einer Keks-Stadt? Das hat Komödien-Qualität“, lässt er einen der Protagonisten im Liebesroman ausrufen.

Das Cover des neuen Buches von Alexander. Quelle: Haig Latchinian

Über 500 Seiten stark ist sein von der Europäischen Literatur Initiative verlegtes Buch. Wie er selber heißt, tue nichts zur Sache, sagt der Autor, der der LVZ namentlich bekannt ist. Er wolle anonym bleiben und firmiert auf dem Cover lediglich als Alexander. Der 80-Jährige stammt aus dem Brandenburgischen und lebt erst seit kurzem in Wurzen. Er sitze oft auf dem Markt. Dort überreichte ihm ein älterer Herr einen noch älteren Zeitungsartikel.

„Sex macht Kinder“

Auf den Inhalt des Artikels baut der Poet ein Kapitel seines Buches auf: „Wie Napoleon Bonapartes Enkelsohn Sachse wurde“. Zunächst geht es um Napoleons Sohn. 21-jährig verstorben sei er in Wien bekannt gewesen wie ein bunter Hund. Er habe die Nächte durchgetanzt und bändelte gern an. „Töchter adliger sowie bürgerlicher Familien gingen ihm ins Netz. Und Sex macht nun einmal auch Kinder“, heißt es im Buch.

Napoleon II., der angebliche Vater des in Wurzen aufgewachsenen Kaiser-Enkels. Quelle: Archiv

Weil der uneheliche Säugling im politischen Wien nicht gern gesehen war, sei er nach Sachsen gebracht worden. Nach Wurzen. „Es war, so wird berichtet, in einer Februarnacht im Jahre 1832, als in der Stadt ... vor dem Hause des Schneiders Ludwig eine Kutsche hielt ... Es stiegen aus: Ein Diener, ein in Pelz gehüllter älterer Mann und eine junge Frau mit einem Bündel in der Hand.“

Tagelanger Gesprächsstoff

Tags darauf, so ist weiter zu lesen, erschien der Schneider Ludwig auf dem Pfarramt und meldete die Geburt eines Jungen: Joseph Eugen Napoleon Bonaparte. Auf Weisung der erstaunten Kirchenherren sollte dieser fortan jedoch Joseph Eugen Ludwig heißen. „So hatte die Familie des Schneiders Ludwig über Nacht Zuwachs bekommen, was allemal in Wurzen für tagelangen Gesprächsstoff sorgte.“

Vor allem, weil sich in der Nähe Wurzens eine Schöne und Reiche niedergelassen habe. Die Wiener Baronin habe sich ein Rittergut mit Schloss gekauft und den Knaben besucht. Damit nicht genug: Fortan sei wöchentlich eine Kutsche vorgefahren, mit der das Kind für einige Stunden ins Anwesen der rätselhaften Dame chauffiert wurde. „Die Aufregung schlug Purzelbäume.“ Wer war sie? Eine Freundin der Mutter des Jungen? Oder gar seine Mutter höchstselbst?

Gerüchte hielten sich

Erst als junger Erwachsener soll Joseph Eugen Ludwig die Stadt Wurzen für immer verlassen haben. Vage Gerüchte überdauerten mehr als 100 Jahre, weiß Stadtchronist Wolfgang Ebert. So glaubt er, sich dunkel daran erinnern zu können, dass ihm der einstige Museumsleiter Kurt Bergt gesteckt hatte, dass sich ein Nachfahre von Napoleon eine Zeit lang in Wurzen aufgehalten haben könnte.

Das Kulturhistorische Museum ist eines der schönsten Renaissancegebäude der bischöflichen Residenzstadt Wurzen. In diesem Haus nächtigte Napoleon 1813 Quelle: Kulturhistorische Museum Wurzen

Thilo Bergt, Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, hat den Museumsdirektor, den Bruder seines Großvaters Herbert, nie persönlich kennen gelernt: „Nein, meine Eltern hatten auch nie etwas davon erzählt, dass der Enkel von Napoleon in Wurzen aufgewachsen sein soll.“ Das sei ihm völlig neu. Was in Wurzen dagegen als gesichert gilt: In der Nacht vom 8. zum 9. Oktober 1813 bettete der Franzosenkaiser, der mutmaßliche Opa von Joseph Eugen, sein Haupt in der Domgasse 2.

Napoleons Schokoladentasse

Er war Gast des einflussreichen Pelzgroßhändlers Gottlieb Sommer, der 1789 das stolze, von Kaufmann Paulus Andreas Vockel ab 1666 ausgebaute Anwesen erwarb. Ein Hingucker in der Vitrine des Museums ist noch heute die berühmte, elegant gekittete Schokoladentasse aus Meißner Porzellan, die Napoleon offenbar aus Wut vor dem ins Stocken geratenen Eroberungsfeldzug aus der Kutsche geworfen haben soll, bevor er Wurzen verließ.

Die gekittete Schokoladentasse von Napoleon – zu sehen im Wurzener Museum. Quelle: Frank Schmidt

Nach der Wende habe er Anfragen erhalten, sagt Chronist Ebert: Stimmt es, dass der Enkel von Napoleon in Wurzen aufgewachsen war? Ebert kann sich an den Briefwechsel mit Helga und Ralf Uhlmann aus Chemnitz erinnern. Das geschichtsinteressierte Ehepaar hatte im Schreiben vom 23. Juni 2008 einen Artikel zu Ludwig-Bonaparte aus der Bücherserie „Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens“, Band 11, 1933, beigelegt. Daraufhin intensivierte Ebert seine Recherchen. Er stieß auf einen Beitrag in der New York Times vom 6. Juli 1901 zum gleichen Thema.

Chronist: Keinerlei Hinweise

Ebert vermutet, dass dieser von A. I. Eaton verfasste Artikel der Ursprung auch für den nun erschienenen Roman ist. Denn bereits dort ist davon die Rede, dass der Kaiser-Enkel in Wurzen aufwuchs. Um seine Abstammung zu beweisen, sei er sogar nach Paris gereist, um sich dort mit Napoleon III. zu treffen, der ihn aber nicht einmal empfangen habe. Joseph Eugen wird als zierlich beschrieben. Sein Gesicht habe ein langes Kinn und eine hohe Stirn aufgewiesen. Die spätere Wohnung in Chemnitz sei mit Napoleon-Bildern ausstaffiert gewesen.

So sehr er sich auch in die Nachforschungen vertiefte – er habe in Wurzen nirgendwo einen Hinweis weder auf Schneider Ludwig noch auf seinen prominenten Adoptivsohn entdeckt, sagt Ortschronist Ebert. „Nichts, sowohl in den Hochzeits- oder Taufbüchern als auch in den von der Stadt geführten Bürgerbüchern.“ Von 1605 bis zur Novemberrevolution seien diese beinahe lückenlos vorhanden.

Ortschronist Wolfgang Ebert fehlen die Fakten, die die Existenz des Kaiserenkels beweisen. Quelle: Haig Latchinian

„Jeder musste im Stadthaus erscheinen, den Bürgereid leisten und sechs Taler hinterlegen“, weiß Ebert. Ihm fehlten nach wie vor belastbare Beweise für die These, dass der Napoleon-Enkel auch tatsächlich in Wurzen aufwuchs. Er wolle sich aber gern vom Gegenteil überzeugen lassen. – Es überrasche ihn nicht, dass der Ortschronist nicht fündig wurde, kontert Autor Alexander: „Joseph Eugens Anwesenheit in Wurzen war so brisant, dass jeder Beweis verschwinden musste.“

Autor und Werk Die Internationale Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft „Arethusa“ mit Sitz in Grimma verleiht alle zwei Jahre den Seume-Literaturpreis. Der Autor von „Liebe – Schöner Schmetterling“, Alexander, hatte zwei Vorgängerwerke eingereicht, informiert der Vorsitzende Lutz Simmler. Die Arbeiten behandelten Schicksale von Verfolgten in der DDR. Beide Male gab es ein positives Echo: „Aufrichtig, reflektiert, was für ein Schicksal!“ Das neue Werk des Wurzeners ist als Printausgabe sowie als eBook erhältlich.

Von der Welt enttäuscht

„Ludwig-Bonaparte von Wurzen“ habe nie aufgegeben, seine prominente Abstammung zu beweisen. Nach dem Tod der Baronin habe er deren Gut und Schloss verkauft und das Geld in Rechtsanwälte investiert, „die es verpulverten, um genau das zu erreichen, was er erreicht hatte: Nichts!“, schreibt der Autor. In Chemnitz habe Joseph Eugen später eine Bürgerliche namens Klara Wendt geheiratet. Von der Welt enttäuscht, sei er 1900 gestorben.

Der mutmaßliche Napoleon-Enkel Joseph Eugen Ludwig. Quelle: Archiv

Chemnitz – das Stichwort für Helga und Ralf Uhlmann. Das Paar wühlte sich durch Totenregister der Propsteigemeinde, Chemnitzer Stadtarchiv, Chemnitzer Tageblatt, ohne Erfolg. Im polizeilichen Melderegister dann die Wendung: Unter Ludwig ist tatsächlich ein Paar gelistet, Clara Emilia, und – deren Mann, Beruf Schneidermeister, in Wurzen geboren. Dumm nur: Als Vorname ist Carl Gustav vermerkt. So sehen wir betroffen, den Vorhang zu und Fragen offen.

Von Haig Latchinian