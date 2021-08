Die Bilder der Zerstörung durch das Hochwasser der Ahr im Weindorf Rech bleiben den Kameraden des Löschzuges, der am 19. Juli von Altenbach aus startete, ewig in Erinnerung. Über den emotionalen Einsatz berichtet der Bennewitzer Gemeindewehrleiter Olaf Ettig.

Gruppenfoto nach dem Einsatz in Rheinland-Pfalz: Für das, was die Helfer in der vom Ahr-Hochwasser betroffenen Gemeinde Rech leisteten, dankte ihnen unter anderem auch Bürgermeister Bernd Laqua (r.). Quelle: privat