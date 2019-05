Wurzen/Nemt

Claus Gröhn war gleich zu Beginn der ersten Etappe seiner Betriebstour durch den Landkreis zum Scherzen aufgelegt. „Lassen sie uns schnell reingehen, sonst denken die Leute, die vorbeifahren, hier ist die Steuerfahndung“, flachste der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig auf dem Hof der Autoservice Matthias & Peter Wagner GbR in Nemt.

Gemeinsam mit Landrat Henry Graichen ( CDU), Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) und Kammer-Vize Frank Tollert stattete der 63-jährige Gröhn den Brüdern Matthias und Peter Wagner einen Besuch ab, um mehr über ihre Sorgen und Nöte zu erfahren, aber auch darüber, was ihnen Spaß und Freude am Handwerksberuf bereitet.

Vater Eckart Wagner gründet im Dezember 1990 den Betrieb

Die beiden Kfz-Meister übernahmen 2011 den Betrieb vom Vater Eckart, der ihn im Dezember 1990 gründete. Nach und nach bauten sie die GbR aus und erweiterten 2014 die Werkstatthalle. Heute beschäftigen Wagners sechs Mitarbeiter, darunter zwei Azubis. Zum Leistungsspektrum des Kleinunternehmens, so Matthias Wagner, zählen Inspektion, Ölwechsel, Systemdiagnose bis hin zur Haupt- und Abgasuntersuchung. „Wir erledigen quasi alle Reparaturen.“

Claus Gröhn im Gespräch mit Landrat Henry Graichen, Matthias Wagner, Oberbürgermeister Jörg Röglin und Peter Wagner (v.r.). Quelle: Frank Schmidt

Im Gespräch mit den Brüdern schnitt Gröhn eine Reihe von Themen an. Zum Beispiel plädierte der Leipziger Dachdeckermeister im präsidialen Ehrenamt für die Gleichbehandlung von beruflicher und akademischer Bildung – „Der Meisterbrief ist ein Wertpapier fürs Leben.“ Zugleich forderte der Kammerpräsident „mehr Flexibilität in steuerlichen Entscheidungen, damit Betriebe notwendige Investitionen ansparen können“. Ausgaben für neue Prüftechnik kommen übrigens auch auf den Nemter Autoservice zu, wie Matthias Wagner betonte.

E-Mobilität – jede Menge Stoff zum Diskutieren

Stoff zum Diskutieren bot darüber hinaus die E-Mobilität. Auf die Frage Gröhns, wie er den Wandel sehe, antwortete Matthias Wagner: „Die Politik macht hier aus meiner Sicht den zweiten vor dem ersten Schritt.“ Ihm fehle es in einigen Belangen an Weitsicht. Bei alledem stehe seine Branche angesichts der technischen Entwicklung von E-Autos vor enormen Herausforderungen. Weniger Probleme bereitet dem 46-Jährigen zurzeit der Fachkraftmangel. „Bei uns sieht es gut aus. Nur wenn jemand aufhören würde, findet sich schlecht wieder jemand.“

Kammerpräsident erfüllt drei Wünsche

Nicht zuletzt kamen Wagners mit ihren Besuchern auf die Bürokratie zu sprechen, die manchmal unternehmerische Vorhaben hemmt. So wünschte sich Matthias Wagner gern ein Werbeschild an der Straße sowie Hilfe bei der Umsetzung der Pläne für einen künftigen Erweiterungsbau. In beiden Punkten sicherten Gröhn wie Landrat Graichen und Oberbürgermeister Röglin ihre Unterstützung zu. Schließlich versprach der Kammerpräsident seinen Gastgebern schon an der Eingangstür, dass sie drei Wünsche frei hätten. Ein Angebot, das zur Stippvisite weder Matthias noch Peter Wagner ausschlugen.

Im Anschluss ging es dann für Gröhn und Graichen weiter zu den nächsten Stationen ihrer Betriebsrundreise: nach Neukieritzsch zur Auto Mai GmbH und nach Borna zur Medicke Fassadentechnik GmbH.

Von Kai-Uwe Brandt