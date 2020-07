Kanalbau beginnt in Lübschütz

Machern/Lübschütz

Einige Tage eher als geplant haben die Leipziger Wasserwerke mit Bauarbeiten im Macherner Ortsteil Lübschütz begonnen. „Geplant ist die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße des Friedens sowie Poppitzer Weg/Schulweg auf einer Länge von rund 350 Metern“, teilt Katja Gläß, Pressesprecherin der Wasserwerke, mit. Während der Bauarbeiten, die bis Ende Oktober andauern sollen, bleibt die Ortslage voll gesperrt. Koordiniert wurde das Vorhaben mit dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen ( VEW), der im Poppitzer Weg/Schulweg die Trinkwasserleitung erneuert.

Leerrohr für Breitband kann nicht mitverlegt werden – Anwohner enttäuscht

Hoffnungen von Anwohnern, dass die Chance gleich genutzt wird, um Leerrohre für eine spätere Breitbandversorgung zu verlegen, haben sich indes zerschlagen. Dies sei technologisch nicht möglich, wurde den Lübschützern mitgeteilt.

B 107 wird im Herbst zur Baustelle

Weitere Bauarbeiten kündigen sich für den Herbst indes auf der B 107 – einer der wichtigsten Verkehrsadern zwischen der Region rund um Wurzen sowie Nordsachsen – an. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will noch in diesem Jahr Fahrbahnschäden in Höhe Lübschütz und Püchau beseitigen, was mit einer Vollsperrung der Bundesstraße einher geht. Die Maßnahme sei mit dem Kanalbau der Leipziger Wasserwerke in Lübschütz abgestimmt, versichert das Lasuv.

Lasuv informiert rechtzeitig über Baubeginn

Der Fernverkehr der B 107 werde großräumig über die S 11 Wurzen - Eilenburg umgeleitet, für den Ziel- und Anliegerverkehr von Püchau, Lübschütz und Plagwitz gebe es zu gegebener Zeit ebenfalls ein mit der zuständigen Verkehrsbehörde abgestimmtes Umleitungskonzept. Derzeit wird die Ausschreibung für die B 107 vorbereitet, so Rosalie Stephan von der Pressestelle des Lasuv. Über den Baubeginn werde rechtzeitig informiert.

