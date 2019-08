Machern

Was sich bereits angedeutet hatte, wird nun immer mehr zur Gewissheit: Die Macherner Grundschule wird voraussichtlich nicht für die zeitweilige Unterbringung von Kindergartenkindern genutzt. Obwohl der Gemeinderat Anfang des Jahres beschlossen hatte, 32 Plätze für Vorschulkinder in der Bildungseinrichtung am Schlosspark zu schaffen, wird von dieser Lösung nun Abstand genommen. Dafür rücken vorerst Übergangslösungen in Nachbarkommunen in den Blick.

Ab 2020 nutzt Machern Einrichtung in Borsdorf

„So wurde mit der Stadt Brandis vereinbart, dass Machern künftig Plätze in der derzeit noch von Brandiser Kindern belegten Kindertagespflegestelle in Borsdorf nutzen kann“, erläuterte der Macherner Beauftragte Andreas Dietze. „Ab 2020“, bestätigt auch der Brandiser Stadtchef Arno Jesse auf Nachfrage, „wird die Kindertagespflegestelle Jahn in Borsdorf in den Bedarfsplan der Gemeinde Machern übergehen.“ Dazu wurde eine Überleitungsvereinbarung zwischen Machern und Brandis unterschrieben. Bislang muss auch Brandis noch auf Kapazitäten in anderen Orten setzen. Doch mit der Inbetriebnahme der neuen Brandiser Kindereinrichtung Am Bahnhof dürfte sich das in wenigen Monaten erledigt haben.

Machern hat, um den Engpass bis zum Bau einer eigenen Kita im Pehritzscher Weg zu überbrücken, auch ein Auge auf Plätze in der neuen Brandiser Kita geworfen, wie Dietze erklärt. Allerdings möchte Jesse hier erst einmal die Familien aus dem eigenen Stadtgebiet versorgt wissen. Verständlich angesichts der investierten Bausumme von 3,5 Millionen Euro. „Der Bau der neuen Kindereinrichtung in Brandis – ohne Zweifel ein gewaltiger Kraftakt für die Stadt und die größte Investition in den letzten zehn Jahren in der Kommune – dient in erster Linie dazu, den eigenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken“, betont Jesse. „Insofern“, fügt er hinzu, „ reservieren wir auch keine Kita-Plätze für Machern.“

Brandiser Neubau für Brandiser Nachwuchs

Derzeit könne man noch keine exakte Aussage dazu treffen, wie sich die Auslastung des Brandiser Neubaus durch den eigenen Nachwuchs am Ende gestaltet. „Da Brandiser Kinder derzeit noch in einer relevanten Anzahl in anderen Gemeinden untergebracht sind, kann man derzeit auch noch keine Aussage zu Kapazitäten für auswärtige Kinder treffen. Wir werden versuchen, unseren in Fremdgemeinden untergebrachten Kindern und deren Geschwisterkindern sukzessive im Stadtgebiet Betreuungsangebote zu unterbreiten. Erst in Folge dieser Bestrebungen wird man erkennen, ob es noch freie Kapazitäten gibt oder dies nicht der Fall ist.“

Die ehemalige Kindertagesstätte Regenbogen in der Pappelallee: Das Grundstück ist bereits ausgeschrieben. Quelle: Ines Alekowa

Brandis plant Verkauf des einstigen Kita-Grundstückes

Zerschlagen hat sich die zwischenzeitliche Hoffnung, die nicht mehr benötigte Kita in der Pappelallee für Macherner Zwecke zu nutzen. Inzwischen hat Brandis im Mai den Verkauf des Geländes in der Pappelallee beschlossen. Für ein Mindestgebot von 450 000 Euro können sich Interessenten um die städtische Fläche bewerben. Voraussetzung: Sie bekennen sich zur Ansiedlung eines Einzelhändlers im Non-Food-Bereich. Hintergrund ist, dass sich die Kommune im Stadtzentrum den Bau eines Drogeriemarktes erhofft, für den die Kita abgerissen werden soll. Zuvor hatte sich Brandis rückversichert, dass die Stadt keine Fördermittel für den erst vor rund 20 Jahren erfolgten Kita-Neubau zurückzahlen muss.

Von Simone Prenzel