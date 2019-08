Wurzen

Kaoru Oyamada und die Musik, sie bilden eine untrennbare Einheit. Dem letzten Mitglied der Kirchgemeinde Wurzen mit Kühren und Burkartshain dürfte dies am Sonntag Vormittag bewusst geworden sein, an dem die 36-jährige Japanerin offiziell im Rahmen eines Festgottesdienstes im Dom St. Marien in das Amt der neuen...