Karnevalvereine lassen sich die gute Laune nicht verderben

Landkreis

Es ist ein Trauerspiel: keine Umzüge, keine Kamelle, kein Aufs-Korn-Nehmen von Politik und vor allem auch keine bissige Abrechnung mit der Corona-Pandemie. Denn die hat den Narren die fünfte Jahreszeit mächtig vergällt. Und doch: Kopf in den Sand stecken, geht nicht. Da guckt dennoch die Narrenkappe hervor. Ein bisschen Karneval geht immer. Beweisen jedenfalls die Faschingsvereine in der Region.

Keine Auftritte und keine Proben in Burkartshain

Auch wenn es im November schon klar war, dass es mit dem Höhepunkt der laufenden Faschingssaison im Februar nichts wird, ist die Enttäuschung bei Ellen Tauchnitz groß. Sie ist die Vorsitzende des Burkartshainer Carnevals Club 1964 (BCC) und macht sich große Sorgen um den Zusammenhalt in ihrem Verein. „Abgesehen davon, dass jetzt auch keine Auftritte möglich wären, standen uns in den vergangenen Wochen keine Halle für Proben zur Verfügung. Auch Versammlungen konnten wir lediglich eine im September und im Oktober durchführen.“

Anzeige

Über Whatsapp zu kommunizieren, ersetzt nicht ansatzweise das persönliche Zusammentreffen. Und obgleich Ellen Tauchnitz ein grundsätzlich optimistischer Mensch ist, mag sie sich „gar nicht ausmalen, welche Folgen die Pandemie für das Vereinsleben insgesamt haben wird.“ Auch finanziell sei Corona ein herber Schlag ins Kontor. Denn laufenden Kosten für Versicherungen, Mieten und die Gema-Gebühren stünden fehlende Einnahmen aus öffentlichen und privaten Auftritten gegenüber.

Vorbereitungen auf die kommende Saison

Immerhin: Ganz ohne ein Programm geht auch diese alles andere als närrische Saison in Burkartshain nicht zu Ende. „Unser Nachwuchs und die Funkengarde haben ein kleines Programm einstudiert, welches über Youtube ausgestrahlt wird“, kündigt die BCC-Vorsitzende an. Auch die vor der Saison zusammengetragenen Ideen werde man speichern und im Rahmen der Vorbereitungen auf die hoffentlich am 11. November, 11.11 Uhr beginnende nächste Saison abrufen.

Allgemeines Thema beim Ballendorfer Carnevalsclub

Nicht viel mehr tun kann man in der aktuellen Situation auch beim Ballendorfer Carnevalsclub. „Die Situation ist sehr, sehr traurig, aber sie lässt sich nun einmal nicht ändern“, äußert sich der Vereinsvorsitzende Tino Dost. Wohlweislich habe man in der Vorbereitung zu einem allgemeinen Thema gegriffen, dass man mit entsprechenden Ergänzungen auch in der nächsten Saison nutzen könne.

„Corona, die verrückte Bazille, ist für uns alle ne bittere Pille.“ Schreiben die Kohrener Kulturfreunde auf ihrer Facebook-Seite. Und doch macht sich der Vorsitzende der Kulturfreunde, Tobias Födisch, jetzt schon Gedanken und sammelt Ideen für die kommende 46. Saison. Und wie sollte es anders sein: Auch wenn die Normalität wieder Einzug hält, wird doch Corona ein Thema bleiben. Also vielmehr geschlossene Friseurgeschäfte, lange Walle-Haare, Gesichtsmützen und Schlabberlook im Home-Office-Büro. Das alles biete laut Födisch geradezu Steilvorlagen für neue Sketche. „Jetzt in Depressionen zu versinken, wäre der falsche Weg. Mit Humor lassen sich solche Krisen besser bewältigen.“ Auf eines aber könne der Verein gut und gerne verzichten: auf das Abstandhalten.

Weinen hilft nicht. Die Kohrener Kulturfreunde – hier ein Archivbild – lassen sich ihre gute Laune nicht vermiesen und planen schon fleißig die nächste Saison. Quelle: Kohrener Kulturfreunde

Kohrener Kulturfreunde planen Bildergalerie

In diesen Monaten seien die Gemeinschaft, das Vereinsleben, die Proben komplett auf Eis gelegt. „Wir treffen uns zwar über soziale Netzwerke, aber das Rumblödeln miteinander fehlt.“ Um wenigstens etwas Faschingsstimmung zu verbreiten, gratulieren die Kohrener nicht nur der wilden Truppe aus Jahnshain zur derzeitigen 50. Saison, sondern planen in der Woche ab 15. Februar eine Bildershow auf der Homepage aus vergangenen (und glücklichen) Tagen. Und Födisch hofft doch stark, dass in wenigen Wochen wieder neue Bilder entstehen und demzufolge wieder neue glückliche Zeiten anbrechen. Vielleicht sei ja sogar eine riesige Sommer-Faschingssause denkbar. Träumen werde man ja wohl dürfen.

Auch der Geithainer Carneval Club (GCC) macht das Beste aus der jetzigen Situation. „Sich über alles zu ärgern, macht es nicht besser“, findet Präsident Jan Seitz. Es bringe nichts, mit dem Alten zu hadern, vielmehr wolle man sich auf das Neue konzentrieren. Namentlich auf die 35. Saison, die im November startet.

Volles Haus bei einer Carnevalsveranstaltung im November 2019 in Geithain. Quelle: Archiv

Lustige Bilder helfen in Kitzscher über die trübsinnige Zeit

Genau das ist auch das Credo von Andreas Friedrich, gemeinsam mit Mario Simon Umzugsminister beim Karnevalverein Kitzscher. Zwar war der für nächstes Wochenende geplante große Umzug schon vor dem 11.11. abgesagt worden, allerdings hält das die Narren nicht davon ab, Ideen für das kommende Jahr zu sammeln. Und wenn der Umzug schon nicht analog stattfinden kann, dann doch wenigstens in abgespeckter Variante digital. Zumindest der Elferrat verbreitet untereinander und bei Freunden und Bekannten mit unzähligen Bildern und Videos gute Laune.

„Wenn wir Langeweile haben und allzu traurig werden, helfen wir uns mit Fotos aus vergangenen Jahren, damit wir mal wieder herzhaft lachen können“, macht Friedrich deutlich. Denn „das kleine Kämmerlein und Weinen“ seien ja keine Option, um die trübsinnige Zeit zu überstehen. Stattdessen seien die Faschingsfreunde fest entschlossen, schon mal in die Planungen für die nächste Saison zu starten.

Von Roger Dietze, Julia Tonne