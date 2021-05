Kaum Beteiligung beim Bürgerworkshop zum Brandiser Haushalt

Brandis

In über 20 Projekte will die Stadt Brandis in diesem und im nächsten Jahr investieren. In einem Online-Workshop mit Bürgermeister Arno Jesse und Fachbereichsleitern waren die Brandiser eingeladen, über den Haushalt mitzudiskutieren. Im Gegensatz zum Beteiligungsportal, wo an der Umfrage zum Haushalt bereits 289 Bürger teilgenommen haben, war das Interesse hier überschaubar. Anders als vor zwei Jahren, als die Stadt dieses Angebot im Sinne von mehr Transparenz und Mitbestimmung erstmals offerierte und zwei Dutzend Bürger sich im Ratssaal informierten, blieb die Verwaltung im digitalen Format fast unter sich – nur Wolfram Fichtner vom Stadtverein und SPD-Stadtrat Markus Bergforth nahmen teil.

Haushalt wächst um vier Millionen Euro

Der Doppelhaushalt hat diesmal ein Volumen von rund 20 Millionen Euro, vier Millionen mehr als der für 2019/20. „Das ist enorm“, sagte Kämmerer Robert Kröber. Er begründete dies mit „erfreulicherweise mehr Einnahmen“. Dem gegenüber habe die Stadt aber auch „überproportional mehr Ausgaben“ zu stemmen. „Das macht den Haushaltausgleich nicht einfach.“ In zwei Beratungen des Stadtrates und in verwaltungsinternen Runden sei man deshalb zu Kürzungen gezwungen gewesen. Kröbers Fazit: „Die Stadt steht außerordentlich gut da, aber ich plädiere dafür, das Budget nicht zu überreizen.“

Strategische Ziele an erster Stelle

„Natürlich würde ich mir das ein oder andere Projekt mehr wünschen“, sagte Bergforth, „aber ich habe nicht das Gefühl, dass unser Gestaltungsspielraum eingeschränkt ist. Wir mussten an für uns wichtigen Vorhaben wie Schulen und Kulturhaus Beucha keine Abstriche vornehmen.“ Auch der Bürgerhaushalt, aus dem gerade die ersten Projekte realisiert werden, soll mit 50 000 Euro pro Jahr verstetigt werden.

„Wir müssen Prioritäten setzen“, ergänzte Jesse. „Dabei ist mir eine strategische Hinterlegung wichtig“, betonte er. Die Schulen beispielsweise bildeten „einen enormen Standortvorteil“. Deshalb werden Vorhaben mit Leitbild und Stadtentwicklungskonzept abgeglichen. Der Prüfkatalog helfe zudem, „von Befindlichkeitsdebatten und interessengesteuerten Diskussionen wegzukommen“, so Jesse.

„100 000 Euro für die Hauptstraße sind zu wenig“

Dass es der Stadt gut gehe, liege auch an den starken Unternehmen hier, „die in Größenordnung Gewerbesteuer zahlen“, erklärte der Bürgermeister. Eines der Investitionsvorhaben besteht deshalb in weiteren Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiets Waldpolenz. „Da bin ich absolut dafür“, meinte Fichtner. Kritisch sah er, selbst Inhaber eines Geschäfts, hingegen die geplanten Mittel für die Hauptstraße. „100 000 Euro sind zu wenig“, meinte Fichtner und verwies auf die Herausforderung, „dass sich Innenstädte in Zukunft komplett neu aufstellen müssen“. – „Wichtig ist, was wir mit dem Geld machen“, das, mit Fördermitteln aufgestockt, in Summe „nicht wenig“ sei, hielt Jesse dagegen. „Und ich bin froh, dass der Stadtrat mitgegangen ist, obwohl es noch kein Konzept gibt“, fügte er hinzu.

Im Übrigen habe die Stadt für die Belebung der Innenstadt gerade ganz viel angeschoben, zählte der Bürgermeister Ratskeller und Drogeriemarkt auf – an beiden haben die Bauarbeiten begonnen – auf. Zur Innenstadt gehörten aber auch die Straße Am Bahnhof und Bahnhofsvorplatz. „Die Straße ist in einem wirklich schlechten Zustand“, deshalb sei man hier in der Pflicht. Sie und den Bahnhofvorplatz bewertete Jesse zudem als „Schlüsselorte für den Stadtpark, die neue Kita und das geplante Wohngebiet am Kohlenberg“.

Fehlende Fördermittel bremsen Straßenbau aus

„Ich würde in Straßen gern mehr investieren“, erklärte Jesse, viele hätten es dringend nötig. „Aber das Verkehrsministerium hat uns klar gesagt, dass in den nächsten Jahren keine Fördermittel für grundhaften Ausbau zur Verfügung stehen, und ohne sind solche Projekte nicht stemmbar. Da hat uns Corona tatsächlich ausgebremst.“ In Waldsteinberg gehe es deshalb zurzeit nur ums Ausbessern. Die von Fichtner angemahnten Investitionen in Rad- und Wanderwege verortet der Bürgermeister hingegen eher im Kooperationsraum Partheland. „Denn die Wege enden nicht an Gemeindegrenzen.“

Ein Diskussionspunkt war auch die auf Wunsch des Seniorenbeauftragten angedachte öffentliche Toilette auf dem Markt. Der im Beteiligungsportal abgebildete Container war auf Ablehnung gestoßen. „Das Bild ist nur ein Platzhalter“, betonte Jesse. Die Anregung, die Toilette in den Ratskeller zu integrieren, sah Jesse allerdings kritisch. „Bei einem dann immer offenen Zugang in das Gebäude habe ich Angst vor Vandalismus.“

Von Ines Alekowa