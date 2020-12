Kaum Leben auf einstiger Einkaufsmeile: Wurzens Wenceslaigasse leidet

Wurzen

„Gestern standen wir am Rande des Abgrunds, heute sind wir einen Schritt weiter.“ Sonst hatte Mathias Schkuhr seine Gaststätte in der Adventszeit immer aufwändig dekoriert – mit Schleifen, Kugeln und viel Licht. In Zeiten von Corona ist alles anders. Die Schotten sind dicht: „Wozu schmücken? Für wen? Hier ist alles tot.“ Der Wirt des Restaurants St. Wencel scheint untröstlich. Nein, von einer stolzen Geschäftsstraße könne keine Rede mehr sein. Zu viel stehe leer. Und was ihn besonders ärgere: „Es verdreckt immer mehr.“

Ähnlich sieht es Wolfgang Ebert, der 77-jährige Ortschronist. „Das Angebot verödet. Wenn das so weiter geht, kannst du dich auf der Gasse nur noch tätowieren, versichern und bestatten lassen.“ Dabei sei die einstige absolute Nummer 1 unter den Einkaufsmeilen nach wie vor eine der traditionsreichsten und schönsten Straßenzüge von Wurzen. „Aber die großen Zeiten, als es hier noch in jedem Haus ein Geschäft gab, sind vorbei.“

Ladensterben nicht nur auf der Wenceslaigasse

Ihr habe die Arbeit im Laden immer riesig viel Spaß gemacht, sagt die 69-jährige ehemalige Buchhändlerin Kristina Jurich. Im vorigen Jahr hatte sie das Geschäft altershalber geschlossen und bisher keinen Nachfolger gewinnen können: „Das Ladensterben ist ein generelles Problem. Das kommt dabei raus, wenn die meisten im Internet kaufen. Mir tun die armen, armen Paketzusteller leid.“ Schließlich könne man sich inzwischen auch die Milch per Post bringen lassen...

Ortschronist Ebert weiß, dass die Wenceslaigasse ihr heutiges Erscheinungsbild erst im 19. Jahrhundert erhielt. „Im Mittelalter befand sich in der tiefsten Stelle noch das Wenzelstor. Alles was außerhalb stand, zählte zur Wenzelsvorstadt. Erst durch die Industrialisierung verdichtete sich die Stadt weiter, wuchs die Bevölkerungszahl stetig und siedelten sich immer mehr Geschäfte an.“ Die Wenceslaigasse sei zu dem geworden, was die Hainstraße noch heute für die Leipziger sei.

Ortschronist spricht von Kulturbruch

Christian Hänselmann (64) gehört mit seinem Schreibwarenladen zur Wenceslaigasse wie der Eiffelturm nach Paris. Nur, wie lange noch? „Im Juni feiere ich 30-jähriges Bestehen. Dann schließe ich und öffne im Oktober wieder, um Räucherkerzen, Adventskalender und Weihnachtsmänner zu verkaufen.“ Wie es dann weiter gehe, wisse heute noch niemand. So viel sei sicher: Von den täglich drei, vier Kunden könne er nur leben, weil ihm das Haus gehöre und er keine Miete zahlen müsse.

Wolfgang Ebert geht die einst belebte Gasse in Gedanken ab: Uhrengeschäft Pietrowski, Schuhladen Erler, Zigarren-Winkler, Partisanenhöhe, Schnaps-Horn, Leder-Hunger, Foto-Uhlemann, Feinmechanik Jäckel, Leder-Schulze, Kunstgewerbe, Bäckerei Schimkus ... Die Wenceslaigasse sei so etwas wie das Wohnzimmer der Wurzener gewesen: „Die Gasse bot für jeden etwas. Hier trafst du immer Freunde.“ Diese Bande sei zerrissen. Ebert spricht offen von Kulturbruch.

Veränderte Passantenströme

Sie lebe hauptsächlich durch die Stammkundschaft, sagt Janine Bartsch (37). In der Wenceslai-/Ecke Färbergasse führt sie ein Friseurgeschäft. Conny Stephan-Janke, Verkäuferin bei Ernsting’s Family, spricht von fehlenden Parkplätzen, was Kunden oft bemängelten. Früher befand sich in dem Eckhaus zum Badergraben das Wurzener Kaufhaus Rahn. Noch heute schwärmen die Älteren vom Angebot auf damals zwei Etagen.

Ebert nennt mögliche Gründe für das Geschäftesterben: „Zu DDR-Zeiten fuhren noch viele Wurzener mit dem Zug auf Arbeit nach Leipzig. Sie stiegen am Bahnhof aus und liefen durch die Wenceslaigasse zurück in Richtung Stadt. Inzwischen fahren die allermeisten mit dem Auto. Zu Hauptpost und Bank führte ebenfalls die Wenceslaigasse. Überhaupt wohnten damals noch viel mehr Menschen direkt in der Altstadt. Und die Einkaufstempel auf der grünen Wiese – die gab es auch noch nicht.“

Stadt ist nicht untätig

Mit neuen Bänken, Blumen im Sommer und Weihnachtsbäumen im Winter versucht die Stadt, das Image der Gasse wieder aufzumöbeln. Ihr seien jedoch die Hände gebunden, wenn es um die Rettung von Immobilien gehe. Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD): „Uns gehört auf der Wenceslaigasse kein Haus. Ordnung und Sauberkeit sind nun mal Sache der Eigentümer.“ Die Gasse gehöre zum Fördergebiet „Innenstadt“. Außerdem könnten Gelder über den Verfügungsfonds freigelenkt werden.

Doch das setze die Mitarbeit der Grundstücksbesitzer voraus, sagt Cornelia Hanspach, Sprecherin der Stadt: „Weil die Weihnachtsausstellung in der Wenceslaikirche in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte, gab es das Angebot, mit den Leihgaben die Schaufenster zu schmücken. Leider, die Aktion wurde nicht wie erhofft angenommen.“ Und doch sieht Hanspach eine Chance für die Wenceslaigasse: „Als Standort für alles Kreative.“

Ein Platz für Kreative

Sie spielt auf den Laden des Vereins Schweizerhaus Püchau an, nennt das Nählädchen, die Wollfrau und den kürzlich aufgestellten öffentlichen Bücherschrank. „Gleich in der Nähe hat eine Restauratorin ein Haus gekauft und möchte es wieder schön machen. Das sind Hoffnungsschimmer“, findet sie. Und doch bleibt die Gegenwart. Und die wirkt trostlos. An der Tür eines Ladens steht: „Fuck Merkel“. Aus einem Fenster dringt aggressive Musik. Ein Auto rast durch die Zone 20.

Maria Ploschke und Brigitta Fährmann, beide 75, sind Schulfreundinnen. Sie lassen sich die gute Laune nicht nehmen: „Unser Wurzen ist doch so schön geworden.“ Die Leute müssten nur öfter bei den heimischen Händlern kaufen, dann würde mancher besser, sagen sie. Gabriele Kardasch (58) ist so etwas wie der Dino in der Wenceslaigasse. Die Verkäuferin für Textilwaren blickt nicht zurück, sondern nur nach vorn: „Ich möchte gern bis zur Rente hier arbeiten.“

Täglicher Kampf um die Kunden

Seit 1933 existiert das Familiengeschäft. Frau Kardasch bedankt sich bei den Kunden, die ihr auch nach dem Lockdown die Treue hielten: „Sonst könnte ich nicht bestehen. Man muss das Beste aus der Situation machen.“ Mit Postwurfsendungen sowie Anzeigen in Zeitung und Radio kämpfe ihr Unternehmen um Kunden, sagt Anne Ziemiecki von Geers Gutes Hören. Mirko Gaspar kaufte das Eckhaus zur Barbaragasse, machte es schick und verlegte seine Versicherungsagentur dorthin.

Ebert erinnert an den verstorbenen Uhrmachermeister Siegfried Pietrowski. „Hochbetagt saß er immer noch im Schaufenster. Ich hielt ihn deshalb manchmal sogar für eine Puppe“, gesteht der Chronist: „Solche Persönlichkeiten fehlen.“ Am Geburtshaus vom einstigen Historiker Christian Schöttgen zeigt Ebert eine geplünderte Nische im ehemals vergitterten Mauerwerk: „Darin befand sich die Büste des heiligen Wenzel. Unbekannte entwendeten sie.“ Zurück blieben Leiter und Säge.

