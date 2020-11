Kay Ritter: MIT gegen Rechtsanspruch auf Homeoffice

Landkreis Leipzig

Die CDU-Mittelstandsvereinigung ( MIT) im Landkreis Leipzig spricht sich gegen einen von SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angeregten Rechtsanspruch auf Homeoffice aus. „Gut gemeint ist nicht gut gemacht“, erklärte MIT-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Kay Ritter.

„Viele Bereiche, in den mobiles Arbeiten sinnvoll eingesetzt werden kann, gibt es heute zweifelsfrei. In einer Zeit, in der viele Unternehmen um das nackte Überleben kämpfen, hätte der nicht zu unterschätzende Mehraufwand zum Beispiel für die Bereiche Arbeitsschutz und Datensicherheit jedoch fatale finanzielle Folgen. Wir sollten hier auf gar keinen Fall in die unternehmerische Freiheit eingreifen und darauf vertrauen, dass die Arbeitgeber dies mit ihren Beschäftigten auch ohne die geplante Gesetzesinitiative in hoher Verantwortung hinbekommen“, so der Wurzener.

Von Simone Prenzel