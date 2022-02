Kein Tanz ohne Dan: Trauer um legendären Ost-DJ Gerold Mehlich

Geithain/Colditz

Dieser Tage wurde in Bad Lausick einer der dienstältesten Discjockeys des Ostens zu Grabe getragen. Im Alter von 70 Jahren starb der Geithainer Gerold Mehlich, wie seine Frau Cornelia sagt, plötzlich und unerwartet. Ob auf der Bestattung sein „Dan The Banjo Man“ gespielt wurde, ist unbekannt. Der beschwingte Rhythmus, bei dem jeder mit muss, war seine Erkennungsmelodie. Kein Tanz ohne Dan.

Die Älteren am „Ring“ werden sich erinnern. Denn so etwas hatte in Colditz nur einer drauf. Dieser besagte „eine“ stellte zur Demo am 1. Mai seine Boxen ins Fenster und intonierte Marschmusik, ja, er drehte sogar ordentlich auf. Dass er die vorbeiziehenden Kapellen damit gehörig aus dem Takt brachte, verübelte ihm niemand. Wie auch. Der in Colditz aufgewachsene Gerold Mehlich war doch einer von ihnen.

Unvergessen: Der Fasching im Colditzer Kulturhaus. Schnappschuss aus der Wendezeit. Quelle: privat

Als Schulkind quälte er das Tenorhorn im Jugendblasorchester des Porzellanwerkes und galt damit als die Kampfreserve der Betriebsblaskapelle, weiß sein Freund Diethard Röllig. Die Todesnachricht habe ihn erschüttert. Röllig war damals Schlagzeuger. Ihm lag die Musik im Blut: „Mein Vater Rudolf leitete in Colditz jede Menge Orchester. Deshalb hieß es immer: Überall, wo es bläst und pfeift, sind die Rölligs nicht weit.“

Erinnerung an Blaue Diskothek

In der Blauen Diskothek, die ihren Namen von den blauen Vorhängen hatte, legte Röllig auf. „Immer dienstags und sonntags“, erinnert sich der heute 73-Jährige. Er habe sich mit Gerold im Kulturhaus abgewechselt. Zwar zog sein Spannemann später nach Rochlitz und Geithain. Dennoch hielten beide weiter Kontakt: „Gerold war ein echter Unterhalter. Und vielseitig! Er spielte in Jugendklubs genauso wie im Pflegeheim.“

Ehrensache für Röllig, seinen alten Kumpel auf späteren Klassentreffen als DJ zu engagieren. Und das auch, obwohl sie sich zwischenzeitlich aus den Augen verloren hatten. Vielleicht deshalb, weil Mehlich noch ganz jung auf Gitarre umstieg. Er liebte die Beatles und die Stones, hörte Radio Luxemburg, den Rias und die Soldatensender. Und statt in der Betriebsblaskapelle hottete der von Pfarrer Christian Führer konfirmierte Junge in einer Schülerband ab.

Pfarrer Christian Führer predigte im Raum Colditz, bevor er die Montagsgebete in Leipzig organisierte. Quelle: Thomas Kube

Erst mit dem Radio als Verstärker, später hatte er eine Anlage, ein Riesenteil. Mit 18 ging er nach Dresden, studierte Informationstechnik an der TU. Einer seiner Kommilitonen war Anatoli Makarov, genannt Tolja. Der arbeitete für russische Reisegruppen als Dolmetscher und schleppte seinen Freund mit zum mehrmonatigen, hoch offiziösen Lehrgang für Discjockeys in den Kulturpalast Dresden. Sie waren zwei von 20 handverlesenen Teilnehmern.

Ein halbes Jahrhundert DJ

Zur Prüfung 1972 hatte er mehr Muffensausen als beim Abi, gestand Gerold Mehlich später. Mit der „Pappe“ in der Tasche machten Gerold und Tolja die ersten Diskos im „Fresswürfel“ am Pirnaischen Platz in Dresden. Was damals niemand auf dem Schirm hatte: Er und Tolja waren Pioniere eines ganz neuen Berufsbildes: Discjockey, dann Schallplattenunterhalter, schließlich Discomoderator.

Eines seiner vielen Gartenfeste in und um Leipzig: Polonaise mit DJ Rainer Thoss aus Borna. Quelle: André Kempner

Wer wüsste das besser als Rainer Thoss von der Diskothek „Resonanz“ in Borna. „Gerold muss tatsächlich einer der ersten DJs der DDR gewesen sein“, sagt der 71-Jährige. „Denn bis dahin spielten ausnahmslos Kapellen live zum Tanz auf.“ Er erinnere sich etwa an die Butlers oder die Coda-Combo. Nach der Wende habe er sich mit Gerold in die Tanzabende im kleinen Café der Bad Lausicker Sachsenklinik geteilt, sagt Thoss.

Die Nachricht vom Ableben seines Kollegen stimme ihn sehr traurig, so der Bornaer. Genauso empfindet Gottfried Schröpfer in Hausdorf bei Colditz. „Gerolds Disko im brechend vollen Saal des Zollwitzer Gasthofes war Kult. Unvergessen sein Medley, bei dem er eine halbe Stunde Hits am Stück spielte. Er war kein Kind von Traurigkeit. In der halben Stunde machte er Pause, mischte sich unters Volk und feierte einfach mit.“

Entertainer mit Rassel in der Hand

Mitunter habe gar das Publikum die nächste Kassette eingelegt. Diesen und noch mehr Schwänke aus der Jugend frischten Schröpfer und Mehlich erst vor wenigen Jahren beim geselligen Beisammensein am Colditzer Heimatturm auf. „Unsere ganze Clique von früher war dabei. Jetzt wissen wir: Es sollte das letzte Treffen gewesen sein“, schüttelt Schröpfer ungläubig den Kopf. Er trauere um einen sympathischen Menschen.

Die Diskokugel drehte sich auch bei den Veranstaltungen von Gerold Mehlich. Quelle: dpa/Christoph Soeder

Der Colditzer Ulrich Remane (59) war Leiter des Jugendclubs und des Kulturhauses. Auch er war beim letzten Treffen am Heimatturm dabei. Er reagiert bestürzt auf den Tod eines guten Kumpels und besonderen DJ. „Gerold Mehlich hat nicht nur einfach aufgelegt. Er war ein glänzender Entertainer, der auch schon mal auf der Bühne stand und das Publikum zusätzlich mit der Rassel in der Hand animierte.“

Ob Sänger- oder Sportlerfasching, Polterabende und Hochzeiten, Brigadefeiern oder Jugenddisko – Gerold Mehlich war ein Begriff. Wenn er einen Auftritt in Schönbach hatte, sackte er sein Auto voller Freunde. Niemand sollte bis Colditz laufen müssen. Zu der Zeit wohnte der DJ bereits in Rochlitz. 1976 zog er mit der Familie dorthin. Er arbeitete im VEB Elektroschaltgeräte Elgero und betreute unter anderem die ausländischen Arbeiter.

60 Prozent Ost, 40 Prozent West

1998 übersiedelte er mit seiner Cornelia und den Kindern nach Geithain. Beruflich hatte er sich selbstständig gemacht und legte noch lange als DJ auf – vorzugsweise bei Familienfeiern und Vereinsfesten. Die Geithainer wünschten sich zuletzt vor allem Ost-Titel: „Am Fenster“ von City oder „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys. „Unsere DDR-Rockmusik war Spitze, die Jugendlichen wollten sie früher nur nicht hören.“

In der Anfangszeit, als er noch mit Tolja bei der „Interdisco Dresden“ aufgelegt hatte, stand Westmusik hoch im Kurs. In jenen Jahren musste er noch jedes Lied aufschreiben, vorher Listen einreichen. 60 Prozent Ost, 40 Prozent West. „Wobei das mit der Westmugge so eine Sache war – denn auch da durftest du nicht alles spielen, sondern nur die lizenzierten, sprich genehmigten Titel“, stellt der Bornaer Rainer Thoss klar.

Teile des guten alten Stern-Recorders wurden auch in Rochlitz gebaut. Quelle: Haig Latchinian

Bis heute besteht Kontakt zu Tolja und seiner Familie, sagt Mehlichs Ehefrau Cornelia. „Zweimal besuchten wir Gerolds langjährigen Studienfreund in Kiew.“ Der Informatik-Professor, inzwischen deutscher Staatsbürger, kondolierte aus der Ferne und erinnerte an gemeinsame schöne Jahre. Disko mache er heute nicht mehr. Obwohl er das Rentenalter erreicht habe, arbeite er dennoch weiter – im Moment im Ausland.

Von Haig Latchinian